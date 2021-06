Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung devrait dévoiler sa prochaine génération de smartphones pliables dans le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3 avant la fin de lannée et le dernier rapport suggère que nous verrons les appareils lors dun événement Unpacked le 3 août.

Selon Jon Prosser de Front Page Tech - qui a un palmarès moyen - Samsung a commencé la production en série du Galaxy Z Fold 3 et du Galaxy Z Flip 3 en vue dun événement le 3 août, suivi dun lancement le 27 août.

Apparemment, la société commande entre 50 000 et 70 000 unités par jour de chaque appareil, et il est affirmé que Samsung cherche à produire 7 millions dunités combinées du Z Fold 3 et du Z Flip 3, ce qui est nettement plus que ce quil a produit pour le Z Flip. et pliage en Z 2 . Un à deux millions dunités combinées auraient été produites pour les générations précédentes.

Dautres rumeurs ont affirmé que le Samsung Galaxy Z Fold 3 serait compatible avec le S Pen et présenterait un design similaire à celui de son prédécesseur, mais éventuellement avec lajout d un indice IP .

Quand est le Black Friday 2021? Les meilleures offres du Black Friday US seront ici Par Maggie Tillman · 22 Juin 2021

Le Galaxy Z Flip 3, quant à lui, aurait un design bicolore et un écran de couverture plus grand que lécran de 1,1 pouces trouvé sur le Z Flip dorigine .

Vous pouvez lire toutes les rumeurs entourant le Samsung Galaxy Z Fold 3 dans notre article séparé sur les rumeurs . Nous avons également une fonctionnalité pour le Galaxy Z Flip 3 .

Écrit par Britta O'Boyle.