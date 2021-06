Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Une fuite de certification a révélé que le prochain Samsung Galaxy S21 FE prendra en charge une charge rapide de 25 W.

On ne sait pas encore quand la Fan Edition du dernier smartphone phare de Samsung sera lancée - les dernières rumeurs indiquant quelle pourrait maintenant être retardée jusquà lautomne - mais il semble que le processus de certification avance malgré tout.

Dans ce nouveau document 3C (China Compulsory Certificate), dabord découvert par MyFixGuide , il est clair que le chargeur Samsung EP-TA800 et la version régionale du S21 FE, le SM-G9900, sont détaillés.

Comme on le voit ci-dessous, la capacité du chargeur est de 25 W, et est en fait la même que celle que les propriétaires actuels de Samsung peuvent déjà avoir, puisquil a déjà été livré avec le Galaxy Note 10.

Les meilleures offres SIM uniquement: données 5G illimitées pour 16 £ / m sur trois Par Rob Kerr · 17 Juin 2021

En fait, comme il était à peu près déjà acquis que lappareil prendrait en charge une charge de 25 W, la plus grande question - et qui reste toujours - est de savoir sil sera réellement livré avec ce chargeur dans la boîte.

Quoi quil en soit, limage globale devient un peu plus claire.

Le S21 FE devrait comporter la même batterie de 4 500 mAh que léquivalent de lannée dernière, et peut-être même être légèrement plus petit que le Galaxy S21 actuel. Une référence récente a également montré comment il comportera probablement 6 Go de RAM et Snapdragon 888 , tandis quune autre fuite montrait également des rendus du S21 FE dans toutes les couleurs .

Nous nous attendons à ce que plus de détails apparaissent au fur et à mesure que les jours avancent, mais il est difficile de savoir quand une annonce officielle arrivera. Samsung semble assez susceptible de faire la une de son événement phare habituel sur les téléphones avec l annonce du Z Fold 3 et du Z Flip 3 en août, mais il reste à voir où cela laisse le S21 FE.

Écrit par Conor Allison.