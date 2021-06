Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les Galaxy Z Flip 3 et Z Fold 3 de Samsung pourraient être expédiés à partir du 27 août, ce qui contredit les rumeurs précédentes qui indiquaient que les smartphones pliables pourraient arriver sur les étagères dès juillet.

La nouvelle fuite est une gracieuseté de linitié de lindustrie Jon Prosser, de Front Page Tech , citant des sources qui prétendent que Samsung a épinglé la date comme date dexpédition.

Il ny a pas encore dinformations concernant une annonce officielle - bien que, bien sûr, cela devrait presque certainement avoir lieu dans la première quinzaine daoût si lon en croit la date de mise en vente annoncée.

Lorsque cette annonce officielle sera faite, elle devrait également avoir lieu lors dun événement qui remplacera lévénement Note de longue date de la société.

En raison de la pénurie mondiale actuelle de puces, Samsung a laissé entendre quil sauterait la note en 2021 - peut-être même en tuant complètement la ligne. La production du Samsung Galaxy S21 FE étant également mise en doute, il est possible que la société coréenne recentre plutôt son événement phare de mi-année sur larrivée dune nouvelle génération de combinés pliables.

Lorsque le Z Flip et le Z Fold arriveront, quel que soit le moment, ils devraient également offrir de nouvelles fonctionnalités attrayantes.

Selon les rumeurs, le Z Fold 3 serait doté dune caméra frontale cachée sous lécran et serait également compatible avec le stylet S Pen. Mieux encore, si cela est vrai, le téléphone pliable peut même bénéficier dune réduction de prix par rapport aux modèles précédents.

Le Z Flip 3, quant à lui, en plus de sauter la deuxième génération afin daligner les choses sur la ligne Fold, devrait recevoir une refonte de lécran, ainsi quune charnière améliorée et une batterie plus grosse.

Bien sûr, en ce qui concerne à la fois les fonctionnalités et les dates de sortie, tout est à peu près sujet à débat pour le moment. Et étant donné la nature mitigée de certaines des fuites que nous avons vues apparaître au cours des derniers mois, il semble toujours que tout est possible.

Écrit par Conor Allison.