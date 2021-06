Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Une récente fuite de spécifications suggère que Samsung réduira la taille des trois modèles de la famille Galaxy S22, par rapport à la série S21. Signification : les S22, S22 Plus et S22 Ultra classiques auront tous des écrans plus petits que leurs prédécesseurs.

Selon la fuite, le Galaxy S22 comportera un écran de 6,06 pouces (contre 6,2 pouces sur le S21), le S22 Plus sera de 6,55 pouces (contre 6,7 pouces sur le S21 Plus) et le S22 Ultra sera être de 6,81 pouces (contre 6,9 pouces sur le S21 Ultra).

Si cela est vrai, cela sera considéré par beaucoup comme une décision nécessaire puisque Samsung est passé des écrans incurvés aux écrans plats. Sans les courbes des générations précédentes, même le Galaxy S21 ordinaire ressemblait à un téléphone beaucoup plus gros que le Galaxy S20 de lannée précédente, ce qui le rendait moins compact.

Si Samsung passe à des panneaux plus petits mais conserve la conception à face plate, cela ramènerait ce sentiment de compacité dans le plus petit modèle et signifierait également que le plus grand modèle « Ultra » ne se sentirait pas aussi ginourmous. Ou du moins, cest lespoir.

La fuite provient de Twitter leaker @MauriQHD, qui a un bilan raisonnable en matière de fuite dinformations téléphoniques à venir

Galaxy S22



6.06"

6.55"

6.81"

Seul Ultra est LTPO



de ma source Hadès (7/8 correct) pic.twitter.com/Rfbd4VSdT7 – Mauri QHD (@MauriQHD) 11 juin 2021

En plus de suggérer des tailles décran, la fuite suppose également que le S22 Ultra sera le seul à utiliser la technologie daffichage LTPO qui permet des taux de rafraîchissement adaptatifs.

Cela signifie que lécran peut sajuster automatiquement et atteindre des taux de rafraîchissement élevés en cas de besoin, mais descendre à une quasi-immobilité permettant déconomiser la batterie si nécessaire.

Que tout cela soit vrai ou non reste à voir, naturellement. Samsung na encore rien annoncé et ne le fera probablement pas avant lannée prochaine.

Écrit par Cam Bunton.