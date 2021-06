Plus de spécifications Samsung Galaxy S21 FE révélées par un test de référence

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le Samsung Galaxy S21 FE devrait être révélé à un moment donné avant la fin de lannée et la dernière fuite nous donne plus dinformations sur ce qui pourrait se trouver sous son capot.

Geekbench a signalé le Galaxy S21 FE lors dun test de référence avec le processeur Qualcomm Snapdragon 888 sous son capot, couplé à 8 Go de RAM, ce qui correspond à la même charge que le Samsung Galaxy S21 dentrée de gamme .

Le test de référence a également signalé que lappareil exécutait Android 11, ce à quoi nous nous attendions.

Aucun autre détail na été révélé, mais les fuites autour de cet appareil nont pas manqué au cours des deux derniers mois. Il devrait avoir un design similaire à celui de la série Galaxy S21 , avec un boîtier de caméra qui pénètre dans le cadre, mais les rendus suggèrent que ce boîtier sera de la même couleur que le châssis du téléphone, plutôt que différent comme certains modèles du S21.

Il a également été affirmé que le S21 FE arborera un écran Full HD+ de 6,4 pouces, vraisemblablement avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz , et il est prévu que lappareil aura un dos en verre et offrira une résistance officielle à leau et à la poussière IP68 . Les options de stockage sont de 128 Go et 256 Go. Il ny a pas encore eu de mot sur la capacité de la batterie.

Il est rapporté que Samsung lancera le Galaxy S21 FE le 19 août, bien que rien ne soit officiel pour le moment. Pour linstant, vous pouvez lire toutes les rumeurs entourant le Samsung Galaxy S21 FE dans notre article séparé .

Écrit par Britta O'Boyle.