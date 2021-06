Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il y a eu un certain nombre de rumeurs autour de l édition Fan du Galaxy S21 au cours des derniers mois, mais la dernière révèle le combiné dans toute sa splendeur et toutes ses couleurs.

Le leaker en série Evan Blass - qui a dexcellents antécédents - a tweeté une image du Samsung Galaxy S21 FE sous plusieurs angles et dans les cinq options de couleurs quil prétend être.

Comme les fuites précédentes lont suggéré, le Galaxy S21 FE semble avoir une triple caméra arrière dans le coin supérieur gauche, avec un boîtier qui senroule dans lécran comme la gamme S21 . Le boîtier - qui serait en plastique - est de la même couleur que le reste de lappareil, tandis que la gamme S21 opte pour des couleurs différentes sur certaines des variantes.

Il y a une caméra perforée centralisée en haut de lécran apparemment plat et il y a un port USB-C en bas, tandis que la bascule du volume et le bouton dalimentation sont sur le bord droit. Le tweet de Blass affirme que lappareil sera disponible en vert, blanc, bleu, gris et violet.

Les meilleures offres SIM uniquement: données 5G illimitées pour 16 £ / m sur trois Par Rob Kerr · 9 Juin 2021

Des rumeurs précédentes affirmaient que le S21 FE pourrait être lancé le 19 août. Il mesurerait 155,7 x 74,5 x 7,9 mm et serait doté dune résistance à leau et à la poussière IP68 . On pense que lécran mesure 6,4 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz et cest bien le chipset Qualcomm Snapdragon 888 qui sera à bord.

Vous pouvez lire toutes les rumeurs entourant le Samsung Galaxy S21 FE dans notre article séparé. Nous avons également une fonctionnalité le comparant au Galaxy S21 , et une autre le comparant au Galaxy S20 FE .

Écrit par Britta O'Boyle.