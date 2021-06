Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung a annoncé un téléphone Galaxy visant à apporter la 5G aux masses.

Le Samsung Galaxy A22 5G est son combiné 5G le moins cher à ce jour, pesant seulement 199 £ au Royaume-Uni.

Il est livré avec un écran FHD + TFT Infinity-V de 6,6 pouces, qui a un taux de rafraîchissement de 90 Hz et comprend une petite encoche pour la caméra frontale en haut. Un capteur dempreintes digitales est logé sur le côté, pour plus de sécurité.

Un processeur MediaTek Dimensity 700 (MT6833) octa-core à 2,2 GHz gère le spectacle, et le téléphone dispose également de 4 Go de RAM. Il y a 64 Go de stockage embarqué.

Il y a un appareil photo à triple objectif à larrière, composé dun appareil photo principal de 48 mégapixels, dun ultra-large de 5 mégapixels et dun capteur de profondeur de 2 mégapixels.

La caméra frontale est de 8 mégapixels.

Une batterie lourde est incluse, à 5 000 mAh, elle devrait donc facilement durer un jour ou plus entre les charges. La charge rapide (15W) est prise en charge.

« Avec une connectivité 5G ultra-rapide, un écran immersif et un appareil photo polyvalent, nos clients peuvent profiter de la vitesse et des performances de nouvelle génération, démontrant lengagement de Samsung à fournir des appareils accessibles sans compromettre la qualité », a déclaré Conor Pierce, vice-président de Samsung UK.

Le Samsung Galaxy A22 5G coûte 199 £ et sera disponible en trois couleurs différentes - gris, blanc et violet - "au début de lété".

Écrit par Rik Henderson.