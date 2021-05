Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le suivi par Samsung du Galaxy Z Fold 2 pourrait remplacer les boutons physiques par des gestes.

L Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle a récemment accordé à Samsung un brevet (via LetsGo Digital ) pour «Galaxy Z Fold Squeeze Gesture». Lidée est que, comme certains utilisateurs pourraient avoir du mal à utiliser les boutons sur le côté du Galaxy Z Fold 2 une fois plié, Samsung a imaginé lutilisation de gestes, plutôt que dappuyer sur des boutons. Un utilisateur peut même choisir quels gestes peuvent effectuer certaines tâches.

Par exemple, lorsquun appareil pliable est plié, une pression sur le côté peut lallumer, puis un balayage peut régler le volume. Les téléphones pliables spéculés par LetsGo Digital sont de plus en plus minces, de sorte que lutilisation de commandes gestuelles est inévitable. En outre, le Galaxy Z Fold 3 devrait sortir en août. On pense quil est doté dun verre ultra-fin (UTG 2.0), ce qui signifie que le S-Pen pourrait même fonctionner avec lappareil.

Nous nous attendons à ce que le Galaxy Z Fold 3 adopte le même pli de style livre que le Galaxy Fold et le Galaxy Z Fold 2 dorigine, en réservant le pli horizontal à la série Galaxy Z Flip. Nous nous attendons également à ce que la charnière offre plusieurs angles. Dautres caractéristiques supposées incluent un pli moins visible, une résistance à leau et une caméra périscope. Pocket-lint a rassemblé toutes les rumeurs sur lappareil ici.

Les meilleures offres SIM uniquement: données 5G illimitées pour 16 £ / m sur trois Par Rob Kerr · 25 Peut 2021

Écrit par Maggie Tillman.