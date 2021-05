Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Une édition Fan du Samsung Galaxy S21 apparaîtrait plus tard cette année et la fuite la plus récente a confirmé ce que pensaient de nombreuses rumeurs précédentes.

Le Samsung Galaxy S21 FE est apparu sur un test de référence - repéré par Sammobile - avec le Qualcomm Snapdragon 888 sous son capot, correspondant au reste de la série Galaxy S21 . Actuellement, il ne semble pas y avoir beaucoup de preuves suggérant quil y aura une variante Exynos 2100 de lappareil.

La référence a également mis le Galaxy S21 FE avec 6 Go de RAM - ce qui est une légère rétrogradation par rapport au Galaxy S21 - et il a mentionné quil fonctionnait sous Android 11.

Selon des rumeurs et des rendus précédents, le Galaxy S21 FE offrira un design similaire à la série Galaxy S21, comme le Galaxy S20 FE la fait avec la série S20, et il arborera un corps en plastique tout en conservant la résistance IP68 à leau et à la poussière .

Il devrait être livré avec un écran plat Full HD + de 6,4 pouces et nous nous attendons à voir un taux de rafraîchissement de 120 Hz . On pense quune triple caméra sera présente à larrière et des rumeurs prétendent quelle sera disponible en quatre options de couleur, comprenant le gris, le vert clair, le violet clair et le blanc.

Vous pouvez lire toutes les rumeurs entourant le Samsung Galaxy S21 FE dans notre fonction distincte . Nous avons également comparé ses spécifications rumeurs au Galaxy S21 dans une autre fonctionnalité , ainsi quau Galaxy S20 FE .

Selon les rumeurs, le Samsung Galaxy S21 FE serait révélé en août 2021, bien que rien ne soit encore confirmé.

Les meilleures offres SIM uniquement: données 5G illimitées pour 16 £ / m sur trois Par Rob Kerr · 21 Peut 2021

Écrit par Britta O'Boyle.