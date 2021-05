Samsung Display fait allusion à lavenir des smartphones pliables

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung Display a montré quelques concepts technologiques qui donnent une idée de ce à quoi pourrait ressembler lavenir des smartphones.

Révélé dans le cadre de sa présence à Display Week 2021 - une conférence virtuelle pour les fabricants décrans et autres -, les conceptions de prototypes se concentrent sur différentes idées technologiques.

Le smartphone pliable est peut-être le plus intéressant. Le bras daffichage de Samsung a développé ce quil appelle le panneau OLED pliable en S. Il va plus loin que laffichage actuel utilisé sur le Samsung Galaxy Z Fold 2 (et le Z Fold 3 à son arrivée).

En effet, là où lécran du pliage en Z se plie en deux, lécran pliable en S comporte deux plis qui peuvent se replier vers lintérieur ou vers lextérieur. Cela peut activer un corps de smartphone relativement compact qui peut ensuite se transformer en une tablette avec un écran allant jusquà 7,2 pouces.

Un écran OLED coulissant a également été dévoilé lors de lévénement. Il permet à lécran douvrir un écran latéral sans avoir besoin dun mécanisme de pliage.

Samsung Display ne sarrêtera pas aux écrans pliants pour smartphones. Il a également présenté une tablette utilisant un écran pliable de 17 pouces.

Et enfin, il y avait plus sur une caméra sous pixel - qui peut être utilisée à la fois pour les ordinateurs portables et les smartphones.

Écrit par Rik Henderson.