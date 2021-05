Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung prépare peut-être un téléphone 5G très abordable. Il pourrait même être moins cher que le téléphone Galaxy A32 5G à 279 $.

Appelé le Galaxy A22 5G, 91mobiles ont partagé des images du téléphone le 14 mai 2021. Auparavant, le site indiquait quil devrait coûter environ 200 000 KRW (177 $ / 125 £). Si cest vrai, cest une bonne affaire pour un téléphone prenant en charge les réseaux cellulaires 5G. Malheureusement, il pourrait ne se diriger que vers lInde et certaines parties de lAsie au moment du lancement.

Les images divulguées montrent en fait quune version 4G pourrait également être en préparation, avec des spécifications légèrement différentes. Le modèle 5G embarquerait un écran LCD de 6,4 pouces, un chipset MediaTek Dimensity 700, 6 Go de RAM et une matrice de trois caméras arrière composée dune combinaison de capteur principal / macro / profondeur de 48 mégapixels. Le modèle 4G, quant à lui, arbore une caméra arrière supplémentaire et un écran OLED plutôt que LCD. Les deux offrent des batteries de 5000 mAh.

Le Galaxy A22 5G rejoindrait dautres téléphones 5G bon marché sur le marché, notamment le Realme 8 5G à 199 £ et le OnePlus Nord N10 5G qui peuvent être trouvés pour aussi peu que 245 £ pour le moment. Mais lA22 5G serait la première option à moins de 200 dollars. Espérons que cela viendra aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Pour un aperçu des meilleurs téléphones bon marché actuellement disponibles, consultez notre guide.

Écrit par Maggie Tillman.