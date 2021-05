Samsung envisage un événement daoût Unpacked pour lancer Fold 3, Flip 3 et Galaxy S21 FE

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il pourrait y avoir un changement en cours, car des sources de lindustrie suggèrent que Samsung envisage un événement daoût Unpacked pour révéler trois nouveaux appareils Galaxy.

On pense que ces appareils sont le Galaxy Fold 3 , le Galaxy Flip 3 et le Galaxy S21 FE , la version la plus abordable du Galaxy S21.

Selon les fuites - il ny a rien dofficiel de Samsung à ce sujet - lévénement Unpacked pourrait mettre ces appareils sur le marché plus tôt dans lannée quauparavant. Le mois daoût est normalement celui où Samsung a lancé la mise à jour Galaxy Note - un appareil qui pourrait ne pas être actualisé en 2021.

Il y a plusieurs raisons à cela: avec le Galaxy S21 Ultra prenant en charge le S Pen et la prise en charge supposée du S Pen dans le Galaxy Fold 3 également, on pense quil nest plus nécessaire de disposer dune autre offre de smartphone haut de gamme.

Cela ne signifie pas la fin de la fin de la série Note, cependant, avec les commentaires précédents du DJ Koh de Samsung, suggérant que la série Note se poursuivrait en 2022 .

En ce qui concerne les appareils que nous nous attendons à voir, le Galaxy Fold 3 devrait peaufiner la conception du Fold 2, donnant un cadre et un écran plus solides.

Selon certaines rumeurs, le Galaxy Flip 3 obtiendrait un écran externe plus grand et passerait à 120 Hz, tandis que le Galaxy S21 FE devrait offrir à peu près les mêmes spécifications que le S21 +, mais à un prix beaucoup plus abordable, pour stimuler les ventes en volume.

Écrit par Chris Hall.