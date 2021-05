La certification Galaxy Z Flip 3 et Z Fold 3 révèle les vitesses de charge

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Une liste de certification 3C (ou CCC) en Chine a révélé que Samsung conserverait les mêmes vitesses de charge pour les gammes Z Flip et Z Fold pour la prochaine génération.

Les adaptateurs secteur pour les téléphones portant les numéros de modèle SM-F7110 ( Z Flip 3 ) et SM-F9260 (Z Fold 3) suggèrent que le premier aura une vitesse maximale de 15W tandis que le second aura 25W.

Dans le monde des adaptateurs OnePlus Warp Charge 65 W, cela peut ne pas sembler si rapide, mais il convient de rappeler que - généralement - les petits téléphones pliables ont tendance à avoir des batteries plus petites que celles que vous trouverez dans un smartphone phare traditionnel.

Par exemple, le dernier Z Flip 5G présentait une capacité de 3300mAh, soit 1200mAh-2000mAh de moins que ce que vous trouvez dans la plupart des téléphones de style candybar. En substance, cela devrait signifier que les vitesses de 15 W sont plus que suffisantes pour le remplir relativement rapidement, même sil ne remplit pas complètement la batterie en un temps record.

Quant à la gamme Fold, elle avait - dans le passé - une capacité de 4500 mAh, similaire à beaucoup dautres téléphones modernes, cest pourquoi ces modèles obtiennent une augmentation des performances de charge.

Le Galaxy Z Flip 3 de Samsung a récemment fait lobjet dun certain nombre de rumeurs et de fuites et - actuellement - il semble que nous allons assister à une refonte assez radicale du petit téléphone à clapet.

Si des fuites récentes sont à éviter, nous verrons un design inspiré de la gamme S21 , plus un écran secondaire plus grand sur le couvercle et une construction plus durable.

Samsung devrait annoncer le nouveau téléphone à un moment donné cet été.

