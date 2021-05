Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Selon certaines rumeurs, le Samsung Galaxy S21 FE apparaîtrait à un moment donné cet été et la dernière fuite suggère quil continuera à offrir une gamme doptions de couleurs, comme son prédécesseur.

Selon Ross Young (@DSCCRoss) , le Galaxy S21 FE commencera la production en juillet - ce qui suggérerait que la date de lancement du 19 août pourrait être exacte - et il sera disponible en quatre couleurs.

Les couleurs revendiquées par Young - gris, vert clair, violet clair et blanc - sont légèrement différentes de ce qui a été suggéré précédemment. Dans le passé, le gris / argent, le violet et le blanc sont tous apparus dans les rumeurs, mais le rose a été signalé à la place du vert clair mentionné par Young.

Dautres rumeurs entourant le Galaxy S21 FE ont suggéré que lappareil aurait un design similaire à la série Galaxy S21 , un écran Super AMOLED de 6,4 pouces avec une caméra centralisée à perforation et des options de stockage de 128 Go et 256 Go. Il nest pas clair si le support microSD sera intégré - une fonctionnalité manquée dans le reste de la fiche technique de la série S21.

On pense quune triple caméra sera présente à larrière de lappareil, et bien que cela ne soit pas encore mentionné dans les fuites, il est prévu que lappareil arborera un taux de rafraîchissement de 120 Hz et probablement le Qualcomm Snapdragon 888.

Vous pouvez lire toutes les rumeurs entourant le Galaxy S21 FE dans notre fonction distincte. Nous avons également une fonctionnalité analysant comment il pourrait se comparer au Galaxy S20 FE .

Écrit par Britta O'Boyle.