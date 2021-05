Un brevet Samsung révèle des méthodes de protection possibles pour le Z Flip 3

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le prochain pliable de Samsung devrait porter plus dattention à sa durabilité, avec un verre plus solide et plus résistant aux rayures à lextérieur et une charnière plus durable.

Un brevet publié récemment montre également ce que lentreprise a prévu et proposé des moyens dajouter une protection supplémentaire à lextérieur.

Le brevet, déposé pour la première fois par Samsung en 2020, intitulé `` Housse de protection pour appareil électronique pliable , na été rendu public que récemment pour la première fois et montre un certain nombre de méthodes différentes permettant à un étui de protéger lensemble du téléphone, y compris la charnière.

Trois modèles de boîtiers différents sont présentés. Deux dentre eux sont de conception à coque dure et un autre est fabriqué à partir dun matériau plus doux et plus flexible. Une chose quils partagent tous, cependant, est quils sont tous des pièces uniques qui couvrent la zone de charnière du téléphone.

Bien sûr, même sur ces coques plus dures, le revêtement de la charnière doit être un matériau plus doux et flexible qui se dilate et se contracte lorsque le téléphone est ouvert et fermé.

Le brevet a été découvert par LetsGoDigital , un éditeur fréquent de brevets et de rendus, et indique également que les boîtiers auraient des trous et des évidements coupés aux bons endroits pour les boutons, les caméras et les ports.

Actuellement, les étuis officiels de Samsung sont généralement composés de deux parties pour les deux premières générations de Z Flip. Ils senclenchent sur les deux parties du téléphone et laissent la charnière exposée.

Cela signifie que si vous laissez tomber le téléphone sur sa charnière, il ny a pas grand-chose pour absorber les chocs. Avoir un étui monobloc qui protège cette zone ne peut être quune bonne chose.

Comme toujours, avec les brevets, on ne sait pas si Samsung a lintention de les transformer en nouveaux produits. Les fabricants déposent des brevets tout le temps, et souvent ces brevets ne voient jamais le jour sous la forme de devenir réels.

Reste à savoir si cela deviendra ou non le cas du Z Flip 3. Cependant, grâce à une fuite récente, nous avons maintenant une bonne idée de ce à quoi ressemblera le téléphone lui-même.

Le téléphone devrait être lancé à un moment donné cet été, donc heureusement, nous navons pas longtemps à attendre pour découvrir à quel point ces indicateurs de pré-publication sont réels.

