La vidéo promotionnelle du Samsung Galaxy A82 5G fuit sur Twitter

(Pocket-lint) - Selon certaines rumeurs, Samsung travaillerait sur un certain nombre de smartphones, dont le Galaxy A82 5G. L appareil de la série A a non seulement filtré sur le site Web de la société, mais une vidéo promotionnelle est également apparue sur Twitter.

Le Samsung Galaxy A82 5G aurait été lancé en Corée du Sud il y a quelques semaines sous une variante axée sur la sécurité appelée Galaxy Quantum 2. Le nom A82 5G est également apparu sur la page de suivi des mises à jour logicielles de Samsung, selon Sammobile.

Depuis lors, cependant, Max Weinbach - qui a de bons antécédents - a révélé une vidéo promotionnelle, dévoilant certaines des fonctionnalités sur lesquelles lappareil se concentrera probablement, telles que les capacités de la batterie et de lappareil photo.

Samsung Galaxy A82 5G, le secret le moins bien gardé de la série A de Samsung

Des rumeurs précédentes suggéraient que le Samsung Galaxy A82 5G serait doté dun écran Super AMOLED Infinity-O de 6,7 pouces, doté dune résolution Quad HD + et dun taux de rafraîchissement de 120 Hz . Il devrait fonctionner sur le chipset Qualcomm Snapdragon 855+, pris en charge par 6 Go de RAM et 128 Go de stockage et la prise en charge microSD serait présente - contrairement à la gamme Galaxy S21 .

Dautres rapports affirment que le Galaxy A82 5G aura un capteur dempreintes digitales intégré , des haut-parleurs stéréo et une triple caméra arrière avec un capteur principal de 64 mégapixels avec stabilisation optique de limage, un capteur ultra-large de 12 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels. . La caméra frontale serait de 10 mégapixels et la batterie serait de 4500 mAh avec prise en charge dune charge rapide de 25 W.

Dans lensemble, si toutes les rumeurs sont exactes, le Samsung Galaxy A82 5G sannonce comme un appareil assez excitant.

Écrit par Britta O'Boyle.