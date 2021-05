Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le Galaxy Z Flip 3 et le Galaxy Z Fold 3 de Samsung ont fait leur apparition en ligne, grâce à @TheGalox_ sur Twitter, qui a partagé des images promotionnelles des prochains téléphones pliables.

Le Z Flip 3 semble présenter les plus grands changements de conception par rapport à son prédécesseur, y compris un design bicolore qui rappelle le Google Pixel 2 .

Le téléphone est disponible en vert foncé, violet clair, beige, gris, noir, rose, bleu foncé et blanc, et tous sont représentés avec une section noire abritant lécran secondaire avec deux caméras sur le côté. Il semble avoir un écran de couverture plus grand que lécran secondaire de 1,1 pouce trouvé sur le Z Flip dorigine.

The Galox

En ce qui concerne le Samsung Galaxy Z Fold 3, les images montrent une configuration de caméra à triple objectif à larrière, probablement une combinaison principale, ultra-large et téléobjectif.

Il semble également que lécart entre les deux moitiés de lécran pliable soit plus petit que celui du Galaxy Z Fold 2. Le téléphone prendra en charge le S Pen et sera également le premier pliable avec une caméra selfie sous-écran. Et il aura des côtés plats en aluminium protégés par Gorilla Glass Victus, tout comme le Galaxy Z Flip 3.

Le téléphone serait disponible dans les couleurs noir, argent et vert, avec une couleur beige également notée.

Les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 seront probablement les téléphones phares de Samsung pour le second semestre de cette année. Ils pourraient être dévoilés en juin ou juillet 2021.

Écrit par Maggie Tillman.