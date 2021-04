Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La gamme Galaxy S21 de Samsung - composée des S21, S21 + et S21 Ultra standard - a été révélée en janvier 2021, ce qui signifie que ses successeurs ne sont pas encore attendus avant un certain temps.

Cela na pas arrêté les spéculations sur la gamme Galaxy S22. Il y a déjà beaucoup de rumeurs autour des appareils - attendus pour linstant, les Galaxy S22, S22 + et S22 Ultra.

Voici tout ce que nous avons entendu jusquà présent sur la gamme Samsung Galaxy S22.

Peut-être janvier 2022

À partir de 769 £ / 799 $?

Les Samsung Galaxy S21, S21 + etS21 Ultra ont été révélés en janvier 2021, comme nous lavons mentionné ci-dessus, bien que ce soit plus tôt que le calendrier typique de la société pour le lancement de sa série Galaxy S. Avant 2021, la gamme a été révélée en février et mise à disposition en mars.

Il nest actuellement pas clair si janvier est le nouveau calendrier pour la gamme Galaxy S ou si Samsung reviendra à son modèle précédent. Il est également bien sûr possible quil y ait un calendrier complètement différent pour la gamme Galaxy S22, dautant plus que le Galaxy Note 21 pourrait ne pas se produire cette année.

En termes de prix, le Galaxy S21 commence à 769 £ au Royaume-Uni et 799 $ aux États-Unis. Le Galaxy S21 + commence à 949 £ au Royaume-Uni et 999 $ aux États-Unis et le Galaxy S21 Ultra commence à 1149 £ au Royaume-Uni et 1199 $ aux États-Unis. Il est probable que les successeurs respectifs resteront dans le même esprit, mais il est trop tôt pour le dire pour le moment.

Glasstic sur modèle standard

Boîtier de caméra proéminent

Prise en charge du S Pen sur S22 Ultra

La gamme Samsung Galaxy S22 est susceptible de partager des traits de conception, comme le fait la gamme S21. Il y aura sans aucun doute des changements par rapport à la gamme 2021, mais il se pourrait quil sagisse de changements plus petits que ceux effectués entre la gamme S20 et la gamme S21.

Nous nous attendons à des combinés haut de gamme sur toute la gamme, mais il est probable quau moins le S22 standard optera pour un dos en plastique plutôt que du verre, comme la fait le S21. Létanchéité est attendue sur tous les modèles S22 et la charge USB Type-C.

Nous nous attendrions également à un boîtier de caméra proéminent sur tous les modèles et à une caméra frontale perforée , à moins que la technologie de caméra sous écran ne décolle cette année. Même si cest le cas, il est probable que cela soit réservé au S22 Ultra. Le S22 Ultra est également susceptible doffrir une prise en charge du S Pen, comme le fait le S21 Ultra, bien quil serait formidable de voir cette extension également sur le modèle Plus.

6,2 pouces à 6,8 pouces?

Full HD + sur les modèles standard et Plus probablement

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

Le Samsung Galaxy S21 dispose dun écran de 6,2 pouces, le S21 + dun écran de 6,7 pouces et le S21 Ultra dun écran de 6,8 pouces. On ne sait pas encore si Samsung continuera à proposer trois appareils de la gamme S22 et sil conservera les mêmes tailles si cest le cas.

Nous nous attendons à ce que le S22 et le S22 + standard offrent des résolutions Full HD +, ainsi que des écrans plats, comme ce fut le cas pour les S21 et S21 +. Le S22 Ultra, quant à lui, continuera probablement à offrir une résolution plus élevée et un écran incurvé, bien que ce ne soit que spéculation pour le moment.

La prise en charge du HDR et un taux de rafraîchissement variable de 120 Hz sont attendus sur tous les modèles S22, bien que pour linstant, aucune rumeur nait été faite.

Chipsets Qualcomm Snapdragon et Exynos de nouvelle génération

Au moins 8 Go de RAM

Pas de chargeur dans la boîte

Pour le moment, on ne sait pas ce que le Samsung Galaxy S22 offrira en termes de matériel, bien quil soit susceptible davoir le prochain processeur phare Qualcomm Snapdragon à bord - qui sera probablement révélé en décembre - ou le chipset Exynos de nouvelle génération, selon sur la région.

Il a été dit que Samsung travaillait déjà sur le chipset Exynos 9855, censé être pour les combinés 2022, bien que peu de choses aient été révélées à ce stade.

En termes dautres spécifications, il est probable que le S22 offrira au moins 8 Go de RAM, comme son prédécesseur, et viendra dans un modèle de base dau moins 128 Go de stockage. La gamme S21 ne prend pas en charge la microSD, nous pensons donc quil est peu probable que la gamme S22 réintroduise cela malheureusement.

Il est à peu près certain que tous les combinés S22 seront compatibles 5G et nous nous attendons à ce que le S22 offre au moins une batterie de 4000 mAh, avec prise en charge dune charge rapide et dune charge sans fil rapide. Samsung a confirmé que le chargeur ne viendrait pas dans la boîte - une décision prise par Apple pour sa série iPhone 12 .

Pas de capteur ToF

Capteur 200MP pour S22 Ultra?

Collaboration sur les cartes?

Il y a eu des allégations que Samsung travaille sur un capteur dappareil photo de 200 mégapixels, qui pourrait être placé dans le Galaxy S22 Ultra et certains rapports suggèrent que Samsung et Olympus sont également en pourparlers concernant une collaboration. De plus, dautres rumeurs suggèrent que Samsung se penche sur la technologie de changement de capteur, comme loffre iPhone 12 Pro Max.

Il y a également des rapports selon lesquels le capteur ToF ne fera pas non plus de retour sur le Galaxy S22 - comme il ne la pas fait sur le modèle S21.

Dautres rumeurs concernant les caméras S22 nont pas encore été révélées, bien que nous nous attendions à ce que le S22 Ultra continue doffrir un système de caméra plus avancé que ses frères et sœurs.

Cest tout ce que nous avons entendu jusquà présent sur la gamme Samsung Galaxy S22.

On dit que Samsung travaille sur un appareil photo de 200 mégapixels qui pourrait arriver au S22 Ultra.

Un adaptateur de charge rapide Samsung 65W est apparu sur la base de données BIS de lInde, qui fonctionne de la même manière que FCC ou TENAA. Le chargeur suggère que Samsung pourrait chercher à offrir une charge rapide de 65 W aux futurs smartphones, comme le S22.

Sammobile a rapporté quET News avait affirmé que Samsung avait choisi de ne pas inclure de capteur ToF sur les modèles Galaxy S22.

Samsung espère intégrer la technologie de changement de capteur dans ses prochains appareils photo pour smartphone, selon un rapport publié sur le site néerlandais Galaxy Club .

Des rapports circulent selon lesquels Samsung a eu des discussions avec Olympus sur la possibilité de collaborer sur la technologie des appareils photo des smartphones.

Dans un rapport de questions / réponses sur la page Mobile Press de Samsung, Samsung a confirmé quil ninclurait pas de chargeurs dans la boîte pour les futurs appareils.

Leaker Ice Universe a affirmé sur Twitter que Samsung travaillait sur de nouveaux processeurs Exynos, y compris les 9855 et 9925 - ce dernier étant peut-être avec le GPU AMD.

Écrit par Britta O'Boyle.