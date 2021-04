Samsung Galaxy S22 Ultra pourrait avoir un appareil photo 200MP

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - On dit que Samsung travaille sur un capteur dappareil photo de 200 mégapixels, que nous pourrions voir apparaître sur le Galaxy S22 Ultra en 2022, ainsi que sur certains autres appareils de différents fabricants, si les rumeurs sont quelque chose à dire.

Les dernières rumeurs proviennent du site Web chinois IT Home ( via PhoneArena ), qui présente un certain nombre de publications Weibo provenant de fuites en série, notamment Ice Universe et Digital Chat Station. Il a été affirmé que le capteur aura 1,28 µm de pixels, une taille de 1 / 1,37 pouce et sera annoncé à un moment donné cette année. On dit également quil utilise la technologie de regroupement des pixels et prend en charge lenregistrement vidéo 16K.

Samsung propose déjà un capteur de 108 mégapixels avec des pixels de 0,8 µm, et il a récemment annoncé un capteur de 50 mégapixels en février 2021 doté de pixels de 1,4 µm. Le capteur de 108 mégapixels se trouve surle Galaxy S21 Ultra , il ne serait donc pas un énorme choc de voir son successeur descendre également le chemin du capteur de caméra haute résolution.

La société a également mentionné un capteur de 200 mégapixels dans un tweet de son compte Samsung Exynos , tout en faisant référence à la puce Exynos 2100. Le processeur est capable de prendre en charge jusquà un capteur de 200 mégapixels avec une configuration multi-caméras.

Alors que le premier appareil de Samsung devrait éventuellement utiliser le capteur de 200 mégapixels ne devrait pas apparaître avant le S22 Ultra, il y a dautres fabricants qui travailleraient avec Samsung sur leurs propres appareils. Le fabricant chinois Xiaomi et ZTE seraient tous deux en pourparlers avec Samsung pour leurs propres smartphones respectifs dotés du capteur de 200 mégapixels.

