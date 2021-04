Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Selon les rumeurs, le Samsung Galaxy Z Fold 3 serait doté dune capacité de batterie légèrement inférieure à celle de son prédécesseur, le Galaxy Z Fold 2 .

Selon le site dinformation coréen The Elec , citant des sources de lindustrie, le Galaxy Z Fold 3 sera livré avec une capacité de batterie de 4380 mAh, qui est la même que celle du Galaxy Z Fold dorigine . Cest environ une réduction de 3% par rapport au Galaxy Z Fold 2, qui offre une batterie de 4500 mAh.

La batterie serait fournie par Samsung SDI pour le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 2 - que lon pourrait également appeler le Galaxy Z Flip 3 . On dit quils seront libérés ensemble plus tard cette année, peut-être en juillet.

Le rapport Elec affirme également que la réduction de la batterie devrait également voir la taille et le poids du Galaxy Z Fold 3 changer par rapport au Z Fold 2. On dit que lécran principal sera réduit à 7,5 pouces au lieu de 7,6 pouces, tandis que le couvercle laffichage restera à 6,2 pouces. On prétend que la taille de lappareil est la même que celle du Galaxy Z Fold dorigine, ce qui signifierait plus petit que le Z Fold 2, mais avec "zéro lunette".

Dautres rumeurs entourant le Samsung Galaxy Z Fold 3 suggèrent que le dispositif de pliage vertical de troisième génération sera compatible avec le S Pen comme leSamsung Galaxy S21 Ultra , et il est également dit quil pourrait comporter une caméra frontale sous-écran.

Vous pouvez lire toutes les fuites et spéculations entourant le Galaxy Z Fold 3 dans notre fonction distincte.

Écrit par Britta O'Boyle.