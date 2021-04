Samsung travaille-t-il sur sa propre caméra de téléphone à capteur de décalage?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung espère intégrer la technologie de changement de capteur dans ses prochains appareils photo pour smartphone, selon une récente revendication. Ou, à tout le moins, le teste.

Si cest vrai, Samsung implémenterait une technologie de stabilisation similaire dans ses téléphones phares, comme ce que nous avons vu dApple dans son iPhone 12 Pro Max .

Le déplacement du capteur est une technologie par laquelle - comme son nom lindique - il y a un certain mouvement dans le capteur lui-même, grâce à la façon dont il est monté.

Cela signifie que, contrairement à lOIS (stabilisation optique de limage) où lobjectif se déplace pour contrer les tremblements de la main, le capteur se déplace pour compenser.

Cela se traduit généralement par des images plus nettes et moins floues, en particulier dans des situations de faible éclairage où lobturateur est ouvert plus longtemps.

La rumeur vient du site néerlandais Galaxy Club , qui affirme dans un rapport que Samsung envisage dutiliser cette technologie dans un smartphone.

Il ny a pas de détails sur le modèle qui pourrait être le premier à obtenir cet avancement de caméra, mais nous pensons quil devrait probablement sagir dun appareil de premier plan.

Étant donné que la série S21 vient dêtre lancée récemment, nous nimaginons pas quelle apparaîtra sur quoi que ce soit avant plus tard dans lannée ou même sur un téléphone en 2022. Cest si Samsung décide quil veut réellement lutiliser dans un produit finalisé.

Dans dautres développements de la technologie de lappareil photo, Samsung a récemment annoncé un nouveau grand capteur pour smartphones qui est apparu pour la première fois sur le Xiaomi Mi 11 Ultra.

Ce capteur a été conçu pour de meilleures performances en basse lumière et des vitesses de mise au point incroyablement rapides, mais nous navons pas encore vu cela apparaître dans un téléphone Samsung.

Écrit par Cam Bunton. Édité par Chris Hall.