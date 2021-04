Voici à quoi ressemblera le Samsung Galaxy S21 FE

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La série Galaxy S21 de Samsung nest peut-être sur les tablettes que depuis quelques mois, mais le modèle Fan Edition - ou FE - commence maintenant à apparaître davantage dans les rumeurs, la dernière fuite révélant son design attendu et quelques spécifications.

La fuite provient de Steve Hemmerstoffer - également connu sous le nom dOnLeaks - et présente plusieurs rendus haute résolution du design Galaxy S21 FE postés sur la plate-forme The Voice, ainsi que quelques détails.

Le Galaxy S21 FE - succédant au Galaxy S20 FE - mesurerait 155,7 x 74,5 x 7,9 mm (9,3 mm avec la bosse de la caméra arrière). On sattend à ce quil ait un arrière en plastique - ou «Glasstic» comme le Galaxy S21 , avec un cadre en métal brillant, mais le boîtier de la caméra semble différer légèrement avec un design plus simple.

Selon Hemmerstoffer, le Galaxy S21 FE aura un écran de 6,4 pouces avec une caméra frontale centralisée à perforation . Il aura également une triple caméra arrière comme le Galaxy S21, mais les objectifs pourraient être déclassés pour réduire les coûts.

Des rumeurs précédentes ont suggéré que le Galaxy S21 FE pourrait être révélé le 19 août 2021. Il est également dit quil serait 5G, quil serait disponible avec des options de stockage de 128 Go et 256 Go et quil aurait Android 11. Les options de couleur seraient gris / argent, rose, violet, et blanc.

Vous pouvez tout lire sur les rumeurs entourant le Samsung Galaxy S21 FE et à quoi sattendre dans notre fonction distincte . On sattend à ce que lappareil soit moins cher que le Galaxy S21 tout en conservant certaines des fonctionnalités exceptionnelles, comme un affichage du taux de rafraîchissement de 120 Hz et une étanchéité.

Écrit par Britta O'Boyle. Édité par Chris Hall.