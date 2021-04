Une collaboration Samsung et Olympus pourrait être envisagée

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung a essayé de repousser les limites en ce qui concerne les caméras de ses smartphones au cours des dernières années - cela a été clairement démontré par lajout de plus dobjectifs et dénormes capacités de zoom à ses produits phares ces dernières années.

Maintenant, il semblerait quune autre tactique fasse son apparition devant les tribunaux - des rapports circulent selon lesquels Samsung a eu des discussions avec Olympus sur la possibilité de collaborer sur la technologie des appareils photo des smartphones.

Selon les informations que jai reçues, Samsung et Olympus ont discuté dun partenariat possible. Le statut actuel et létendue de ce partenariat ne sont pas tout à fait clairs. Ils pourraient travailler sur une édition spéciale Fold ou nous pourrions voir cela se produire sur H3 (S22 Ultra) https://t.co/y4ykWKIIR7 - Yogesh (@heyitsyogesh) 7 avril 2021

Les discussions ont été rendues publiques par plusieurs fuites qui ont de solides antécédents en ce qui concerne les appareils Samsung, et rédigées par TomsGuide . La volonté de collaborer potentiellement a du sens sur le papier pour Samsung.

Bien que ses caméras soient toujours dexcellentes performances, il y a un prestige indéniable à pouvoir leur attacher le nom dun célèbre fabricant de caméras, tout comme OnePlus le fait avec Hasselblad, et Huawei a réussi avec Leica.

En plus de cet angle de publicité, il y a bien sûr lexpertise réelle quOlympus pourrait apporter, aidant vraisemblablement les résultats photographiques de Samsung à démontrer encore plus de précision et de contrôle des couleurs.

Si ces discussions ont progressé particulièrement loin, bien sûr, et si elles ont été fructueuses à distance, nest même pas un peu clair à ce stade. Si nous nen sommes quau stade des pourparlers, en attendant, tout le monde peut également deviner à quel point la collaboration hypothétique trouverait réellement son chemin dans certains téléphones - sil sagit dun projet 2022 pourrait devenir clair sil y a jamais une annonce à ce sujet. .

Écrit par Max Freeman-Mills.