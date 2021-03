Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung serait en train de développer un téléphone «double pliage ». Quest-ce que cest? Un téléphone qui se plie en trois segments et possède deux charnières.

Il pourrait sortir dici "la fin de cette année", selon Nikkei Asia (via 9to5Google ), qui a affirmé que son écran pourrait avoir un rapport hauteur / largeur de 16: 9 ou 18: 9, ce qui permettrait aux développeurs de créer plus facilement des applications pour lappareil. Si le téléphone apparaît, ce serait le troisième appareil de Samsung dans sa gamme pliable, qui comprend actuellement le Galaxy Z Fold et le Galaxy Z Flip .

Les deux ces dispositifs devraient être mis à jour en 2021, aussi.

Selon le rapport, les détails du nouveau téléphone à double pliage ne sont pas encore gravés dans la pierre. Mais Samsung aurait décidé dinvestir dans les pliables, en particulier à lavenir. La société a eu du mal à différencier les séries Galaxy S et Galaxy Note dans le passé, et elle pense que les téléphones pliables ne sont pas seulement la réponse quelle recherchait, mais quilsremplacent totalement la série Note .

"La suspension de la série Note a été à peu près décidée lannée dernière. La société veut parier davantage sur des téléphones pliables qui ont des prix beaucoup plus élevés avec des designs distinctifs", a déclaré une source anonyme à Nikkei Asia, qui a également noté une crise mondiale de lapprovisionnement en puces. être "problématique" pour Samsung cette année. Nous soupçonnons que cela pourrait même affecter si Samsung annonce son pliable.

Sil ne peut pas comprendre les pénuries de puces, le téléphone pourrait être retardé.

Écrit par Maggie Tillman.