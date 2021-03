Samsung Galaxy A52 et A72 renforcent les références abordables de Samsung

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung a officiellement annoncé les modèles Galaxy A52, A52 5G et Galaxy A72 pour booster le milieu de gamme et proposer des modèles Samsung plus abordables.

Les modèles Galaxy A sont populaires, dépassant souvent les modèles phares du Galaxy S et offrant à peu près la même expérience avec quelques mesures prises pour réduire les coûts.

Le Galaxy A repose sur du matériel Qualcomm de niveau inférieur - sans aucun signe dExynos cette fois-ci - tout en réduisant les caméras des principaux modèles.

Le Samsung Galaxy A52 est disponible en deux versions avec un modèle 5G. Le modèle 5G bénéficie dun matériel légèrement plus puissant que les deux autres modèles, tout en offrant également un écran de 6,5 pouces à 120 Hz, le seul modèle de cette nouvelle gamme avec ce taux de rafraîchissement.

Les meilleures offres SIM uniquement: données 5G illimitées pour 16 £ / m sur trois Par Rob Kerr · 17 Mars 2021

Le Galaxy A52 dispose dun écran de 6,5 pouces et le Galaxy A72 dun écran de 6,7 pouces, tous deux bénéficiant dun rafraîchissement à 90 Hz.

Tous les modèles ont un système à quatre caméras à larrière, bien que ce soit le Galaxy A72 qui soit le plus avancé, offrant un zoom optique 3x au lieu du capteur de profondeur que lon trouve sur les modèles Galaxy A52.

En plongeant dans les spécifications matérielles, les Galaxy A52 (LTE) et A72 ont le Qualcomm Snapdragon 720G, tandis que le Galaxy A52 5G reçoit le Snapdragon 750G.

Les plus petits modèles Galaxy A52 ont tous deux une batterie de 4500 mAh, tandis que lA72 reçoit une batterie de 5000 mAh correspondant à sa plus grande taille. Tous les trois ont une prise casque 3,5 mm et un emplacement pour carte microSD.

Les trois modèles ont un design similaire, disponible en bleu, blanc, noir ou violet, avec une belle finition texturée à larrière en plastique.

Sur le plan de la construction, linclusion de la protection IP67 contre leau et la poussière permettra à ces téléphones de se démarquer des autres concurrents qui offrent rarement une telle protection à ce prix.

En ce qui concerne les prix, les A52, A52 5G et A72 sont au prix de: 349 €, 429 € / 399 £ et 449 € / 419 £ respectivement. Les téléphones sont maintenant disponibles.

squirrel_widget_4315049

Écrit par Chris Hall.