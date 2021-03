Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung organisera un événement en ligne Unpacked pour dévoiler son nouveau smartphone 5G ce mercredi - cependant, vous navez pas à attendre aussi longtemps pour découvrir à peu près tout ce quil y a à savoir.

Le Samsung Galaxy A52 5G est apparu dans toute sa splendeur sur la version française dAmazon. Ce qui semble être des images de presse et des détails ont également été partagés en ligne.

Ce dernier comprend même lautre nouveau téléphone majeur de la série A qui sera lancé pendant lévénement, le A72.

Amazon France

La liste Amazon concerne le modèle A52 5G noir de 128 Go, qui répertorie la taille de lécran à 6,5 pouces et le poids total à 187 g.

Il est disponible en pré-commande sur le site et est répertorié comme étant disponible à partir du 17 mars - le jour de lévénement Unpacked. Son prix est de 487,19 € (environ 418 £ / 580 $).

Les informations de presse ont été divulguées par Evan Blass (@evleaks) sur sa page Voice . Il révèle également que les A52 et A72 sont classés IP67 pour létanchéité à leau et à la poussière, que la résolution daffichage est FHD + (2220 x 1080) et que la durée de vie de la batterie est censée durer plus de 48 heures.

LA52 et lA72 auront tous deux cinq caméras, ce dernier arborant également un zoom 3x. Il confirme également que la taille de lécran de lA52 sera de 6,5 pouces (lA72 sera de 6,7 pouces).

Nous le saurons à coup sûr ce mercredi quand Pocket-lint vous apportera toutes les nouvelles au fur et à mesure.

Écrit par Rik Henderson.