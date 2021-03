Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung prévoit dorganiser un événement de presse ce printemps, ce qui en fera le deuxième événement organisé en 2021. La société a annoncé que son prochain Unpacked aura lieu le 17 mars 2021 à 10 h HE / 7 h HP, avec linvitation spécifiquement appelée «Galaxy Awesome Déballé ».

Étant donné que la série Galaxy A a fui à plusieurs reprises ces dernières semaines, associée au thème de lévénement "génial", on peut sattendre à ce que les Galaxy A52 et A72 soient lancés. Mais ce sont des mid-rangers, donc un événement entier qui leur est dédié est étrange. Il semble que lA52 5G recevra des mises à jour de sécurité mensuelles, ce qui ne concerne généralement que les téléphones haut de gamme, alors peut-être que Samsung veut que nous les prenions au sérieux.

Samsung aurait répertorié une vidéo en direct pour son événement de mars Unpacked plus tôt cette semaine, révélant ainsi accidentellement que les téléphones seront lancés le 17 mars 2021. Samsung aurait supprimé la vidéo une fois que linformation est devenue publique. Quoi quil en soit, nous savions que lévénement allait arriver.

Le Galaxy A52 et le Galaxy A72 devraient être disponibles dans les versions 4G LTE et 5G, les variantes 4G offrant un taux de rafraîchissement de 90 Hz, et les modèles 5G obtiendront un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le Galaxy A52 pourrait comporter un écran Super AMOLED Infinity-O de 6,5 pouces, tandis que le Galaxy A72 devrait avoir un écran Super AMOLED Infinity-O de 6,7 pouces. Les deux porteront Gorilla Glass 5.

Vous pouvez vous attendre à des lecteurs dempreintes digitales intégrés, le Snapdragon 720G pour les variantes 4G, le Snapdragon 750G pour les variantes 5G, 6 Go / 8 Go de RAM et 128 Go / 256 Go de stockage interne, la certification IP67 pour la résistance à la poussière et à leau, et Android 11. A 4500mAh la batterie devrait être sur le Galaxy A52, tandis que le Galaxy A72 devrait avoir une batterie de 5000 mAh. Les deux auront une charge rapide de 25 W.

En termes dappareils photo, on pense que les téléphones comportent des configurations à quatre caméras et des caméras selfie de 32 mégapixels. Pour regarder ces téléphones être dévoilés et toutes ces spécifications être confirmées vous-même, connectez-vous à la chaîne YouTube de Samsung.

Écrit par Maggie Tillman.