(Pocket-lint) - Les prochains téléphones de milieu de gamme de Samsung, le Galaxy A52 et le Galaxy A72, ont fait surface via plusieurs fuites au cours des dernières semaines, révélant tout, de leur conception aux spécifications. Maintenant, leur date de lancement semble avoir fui, grâce à Samsung lui-même.

Samsung aurait répertorié une vidéo en direct pour son événement Galaxy Unpacked en mars 2021 et, ce faisant, a révélé la date de lancement possible du Galaxy A52 et du Galaxy A72. Une capture décran de la vidéo non répertoriée, partagée par l utilisateur Twitter @FrontTron , montre que lévénement aura lieu le 17 mars 2021 à 22h30 KST (13h30 GMT ou 06h30 PDT). Samsung aurait supprimé la vidéo une fois que ces informations sont devenues publiques.

Le Galaxy A52 et le Galaxy A72 seront probablement disponibles dans les versions 4G LTE et 5G, les variantes 4G offrant un taux de rafraîchissement de 90 Hz, et les modèles 5G obtiendront un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le Galaxy A52 devrait disposer dun écran Super AMOLED Infinity-O de 6,5 pouces, tandis que le Galaxy A72 devrait avoir un écran Super AMOLED Infinity-O de 6,7 pouces. Les deux porteront Gorilla Glass 5.

Vous pouvez vous attendre à des lecteurs dempreintes digitales intégrés, le Snapdragon 720G pour les variantes 4G, le Snapdragon 750G pour les variantes 5G, 6 Go / 8 Go de RAM et 128 Go / 256 Go de stockage interne, la certification IP67 pour la résistance à la poussière et à leau, et Android 11. A 4500mAh la batterie devrait être sur le Galaxy A52, tandis que le Galaxy A72 devrait avoir une batterie de 5000 mAh. Les deux auront une charge rapide de 25 W.

En termes dappareils photo, on pense que les téléphones comportent des configurations à quatre caméras et des caméras selfie de 32 mégapixels.

