Galaxy XCover 5 est le dernier smartphone ultra durable de Samsung

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung a dévoilé son dernier smartphone robuste et il sappelle le Galaxy XCover 5. Le fabricant affirme quil sagit de son appareil robuste «le plus compact» à ce jour.

Bien sûr, comme pour tout smartphone robuste, la conception vise à vous offrir un appareil pratique facile à saisir dans des conditions difficiles et à garantir quil ne séteindra pas dans les éléments.

Il est conçu pour «sur le terrain et en usine» selon le communiqué de presse de Samsung et a amélioré la sensibilité tactile de sorte quil fonctionne même lorsque vous portez des gants.

Comme vous vous en doutez, il est construit selon les normes militaires en matière de durabilité et possède la certification MIL-STD 810H grâce à ses propriétés dabsorption des chocs.

Un indice de protection IP68 signifie également quil ne laissera ni eau ni poussière à lintérieur et survivra dans leau jusquà 30 minutes.

À lintérieur, il y a un processeur Exynos 850 - qui est le même que celui du Galaxy A21S de milieu de gamme - auquel sajoutent 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne.

De plus - dans un mouvement différent de la plupart des smartphones classiques - vous pouvez remplacer la batterie de 3000 mAh si vous en avez besoin, et vous pouvez la recharger en utilisant le port USB ou en utilisant les broches de contact externes sur le bord inférieur.

Il dispose dune seule caméra à larrière et de fonctionnalités axées sur lentreprise, telles que la possibilité de passer au scanner de codes-barres ou dutiliser les fonctionnalités de talkie-walkie faciles avec Microsoft Teams .

Lappareil photo unique de 16 mégapixels à larrière arrondit les choses, tandis que lappareil photo de 5 mégapixels à lavant est suffisamment décent pour permettre vos sessions de visioconférence quotidiennes au travail.

Le Galaxy XCover 5 de Samsung sera mis en vente à partir du 12 mars au Royaume-Uni et coûtera 329 £.

Lavenir des caméras de téléphone, Echo Show 10 examiné, et plus - Podcast Pocket-lint 92 Par Rik Henderson · 4 Mars 2021

Écrit par Cam Bunton.