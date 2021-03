Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le téléphone robuste Galaxy Xcover 5 de nouvelle génération de Samsung a fait surface en ligne via le rendu de presse publié par @evleaks on Voice.

Limage révèle lavant du téléphone, y compris le fait quil manque un design plein écran, contrairement au précédent Galaxy Xcover Pro . Il na pas non plus de boutons de navigation physiques, à lexception de la touche latérale rouge qui servira probablement de bouton poussoir dédié. Il na pas non plus le bouton durgence supérieur qui peut être programmé - comme nous lavons vu sur le Galaxy Xcover 4s et le Xcover FieldPro.

Le Galaxy Xcover 5 semble avoir une caméra selfie dans le cadre supérieur. Parce que les images de larrière ne sont pas disponibles, nous ne pouvons pas voir ce quil a pour les caméras arrière. Mais des rumeurs plus anciennes indiquent que lappareil pourrait comporter un appareil photo principal de 16 mégapixels, un capteur selfie de 5 mégapixels, un écran HD + de 5,3 pouces, une batterie de 3000 mAh et une prise en charge dune charge rapide de 15 W, entre autres.

Ajoutez tout cela, et le prochain téléphone robuste sera un mélange de la série Xcover régulière ainsi que du Galaxy Xcover Pro haut de gamme.

Aucun mot encore sur le coût ou la disponibilité de cet appareil, mais compte tenu de son matériel unique, il sagit clairement dun téléphone destiné aux amateurs de plein air ou même aux gens de métier qui travaillent dans la construction ou autre. Fondamentalement, toute personne qui attend la durabilité de son combiné.

Écrit par Maggie Tillman.