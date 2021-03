Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung a annoncé un nouveau module de caméra à zoom optique 10x sophistiqué créé pour les smartphones et a immédiatement précisé quil vendrait la technologie à dautres fabricants de téléphones.

Ce nest pas une surprise - Samsung fabrique de nombreux composants qui vont dans les téléphones dautres marques, donc ce ne sera que le plus récent, mais cest un changement intéressant pour le marché.

Le zoom optique est le rêve dun appareil photo pour smartphone, mais il est très difficile à réaliser à grande échelle tout en sadaptant au profil de plus en plus fin dun téléphone moderne.

La conception «double» a la caméra réfractant la lumière deux fois et donne une conception plus plate qui devrait sintégrer dans plus dunités sans avoir besoin dune telle bosse de caméra - pas que nous pensons que celles-ci vont nulle part pour le moment.

La dernière fois que Samsung a utilisé cette technologie, cétait en 2019, lorsquil a géré un zoom optique 5x avec, donc les choses ont bien progressé depuis lors, semble-t-il.

Ce nouveau module obtient le double des performances de zoom avec une augmentation de 25% de lempreinte, ce qui est bon, et nous verrons si cela le voit repris par dautres fabricants.

Samsung dit que cela pourrait fonctionner dans les smartphones mais aussi dans dautres domaines comme lespace automobile, bien que nous ne sachions pas tout à fait pourquoi une voiture aurait besoin dun appareil photo à zoom 10x - peut-être que nous le saurons assez tôt.

Écrit par Max Freeman-Mills.