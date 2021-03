Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La série Galaxy A de Samsung a toujours été une ligne intéressante, offrant certaines des meilleures fonctionnalités de la gamme Galaxy S, mais à un prix plus abordable et il semble que le prochain modèle ne sera pas différent.

Des rumeurs circulent sur le Samsung Galaxy A52 depuis un certain temps, mais la dernière fuite suggère que la stabilisation de limage optique reviendra sur la gamme.

Fuite fiable Roland Quandt a tweeté affirmant que la caméra quad Galaxy A52 aura un capteur principal de 64 mégapixels avec un champ de vision de 81 degrés, des pixels de 0,8 µm et OIS et un capteur ultra-large de 12 mégapixels avec un champ de 123 degrés de vue et 1,12 µm pixels.

Il y aura également un capteur macro de 5 mégapixels avec des pixels de 1,12 µm et un champ de vision de 78 degrés et un capteur de profondeur de 5 mégapixels avec un champ de vision de 85 degrés et des pixels de 1,12 µm, affirme Quandt.

De plus, il y aurait des modèles 4G et 5G, le modèle 4G offrant un écran à 90 Hz et la variante 5G offrant un affichage à 120 Hz . On dit que les deux écrans offrent une luminosité maximale de 800 nits.

Dautres rumeurs entourant le Galaxy A52 ont affirmé que lappareil offrirait une résistance à leau et à la poussière IP67 , livré avec le Qualcomm Snapdragon 750G pour le modèle 5G et Snapdragon 720G pour le modèle 4G. On dit également quil y a 6 ou 8 Go de RAM, 128 ou 256 Go doptions de stockage, un support microSD pour lextension de stockage et une batterie de 4500 mAh.

Il ny a actuellement aucun mot quand le Samsung Galaxy A52 pourrait être publié, mais il sannonce certainement comme un appareil intéressant.

Écrit par Britta O'Boyle.