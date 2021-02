Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung a annoncé aujourdhui quil déploierait une nouvelle mise à jour logicielle pour les téléphones des séries Galaxy S20 , Galaxy Note 20, Galaxy Z Fold 2 et Galaxy Z Flip (entre autres) qui apportera certaines des fonctionnalités du S21 à des appareils plus anciens.

Le nouveau logiciel, One UI 3.1, apporte une foule daméliorations à un certain nombre danciens téléphones Galaxy.

Pour les propriétaires de Galaxy S20, vous bénéficierez de nouvelles fonctionnalités qui vous permettront de profiter de certains des outils améliorés de lappareil photo. Lun de ceux-ci est la fonctionnalité de prise unique mise à jour qui vous permet de prendre des photos et des vidéos en même temps à partir de plusieurs objectifs.

Lorsque vous prenez votre photo, One UI 3.1 vous permet dutiliser un outil de gomme dobjet qui vous aide à supprimer les parties indésirables de votre photo sans avoir à prendre du temps pour la sélectionner manuellement à partir de la photo. Appuyez simplement sur la zone que vous souhaitez supprimer et elle est automatiquement sélectionnée pour la suppression.

One UI 3.1 comprend également un outil amélioré de mise au point automatique tactile et de détection automatique. Cela facilite un peu le réglage de la mise au point et de la luminosité de chaque prise de vue, de sorte que vous ne vous retrouviez pas avec des images sur ou sous-exposées ou que vous ne fassiez pas la mise au point au mauvais endroit.

Tout ce que vous avez à faire pour régler la luminosité est de balayer lécran vers la gauche ou la droite pendant que loutil apparaît.

De plus, il existe un enregistrement multi-micro. En mode vidéo Pro, vous pouvez enregistrer de laudio via le téléphone et / ou via des écouteurs Bluetooth connectés. Donc, si vous filmez une pièce parlante à la caméra ou en vlog, vous pouvez choisir dutiliser le micro le plus proche de vos écouteurs si vous le souhaitez.

Une fois que toutes vos nouvelles photos et vidéos sont prises, la Galerie mise à jour les organise et les regroupe toutes dans un flux propre et facile.

Une autre nouvelle fonctionnalité de One UI 3.1 est une option de partage privé qui vous permet de supprimer les informations de localisation des métadonnées de la photo avant le partage, et vous permet de contrôler qui peut accéder au contenu que vous partagez ou pendant combien de temps il est disponible.

Enfin, il existe un mode de protection oculaire mis à jour qui ajuste automatiquement le niveau de lumière bleue de lécran en fonction de lheure de la journée. Vous pouvez personnaliser lhoraire vous-même si vous le souhaitez ou le laisser faire son travail automatiquement.

One UI 3.1 est disponible à partir daujourdhui sur les séries Galaxy S20, Note 20, Z Fold 2 et Z Flip ainsi que les S10 , Note 10, Fold, A71, A51, A90, A80, A70 et A50.

Comme dhabitude pour ces choses, vous constaterez peut-être que votre mise à jour nest pas disponible immédiatement en fonction de la région dans laquelle vous vous trouvez et du fait que vous disposez dun téléphone dun opérateur verrouillé.

Écrit par Cam Bunton.