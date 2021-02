La fuite du Galaxy Z Fold 3 suggère que la caméra sous-écran arrive

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung prévoit de mettre en œuvre une caméra sous-écran dans son prochain appareil Galaxy Z Fold, selon un fuiteur bien connu.

La fuite provient dun pronostiqueur Twitter qui a fait ses preuves dans la divulgation préalable des détails du téléphone. Dans le tweet, @UniverseIce dit quil pense que le prochain Fold viendra avec un UPC (Under Panel Camera).

Le Galaxy Z Fold3 est toujours très susceptible dadopter UPC pic.twitter.com/DD6TMPLlM0 - Univers de glace (@UniverseIce) 15 février 2021

Samsung ne serait bien sûr pas la première entreprise à lancer un téléphone avec une caméra invisible sous lécran.

ZTE est arrivé le premier avec lAxon 20 5G, mais sa mise en œuvre nétait pas parfaite, laissant une distorsion visible sur une petite partie de lécran. De plus, la qualité de limage de la caméra cachée était naturellement assez médiocre.

On pourrait espérer quavec Samsung offrant la série Fold à un prix beaucoup plus élevé que le téléphone ZTE, il ne présenterait aucune des perturbations notables de laffichage et prendrait des selfies avec de bien meilleurs résultats.

Quant à Samsung, il ne serait pas si surprenant que la société déploie la technologie sur les téléphones. Après avoir annoncé son intention de construire des écrans OLED pour les ordinateurs portables avec des caméras sous-écran au CES plus tôt en 2021.

Il y a aussi le fait que la série Fold est maintenant vraiment le sommet de linnovation dans les smartphones du géant de la technologie coréen, donc avoir une telle nouvelle technologie dans une autre gamme de téléphones avant cela naurait pas trop de sens.

On nen sait pas encore beaucoup sur le Galaxy Z Fold 3, mais il devrait apparaître à un moment donné plus tard cette année, probablement en été. Le mois de juillet a été présenté comme un mois de lancement possible.

Il aura probablement le même facteur de forme que le Z Fold 2 avec un pli de style livre et un écran secondaire plus petit à lextérieur. Nous soupçonnons quune puce Snapdragon 888 lalimentera et quelle aura beaucoup de RAM et de stockage.

Écrit par Cam Bunton.