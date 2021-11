Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La série Galaxy S21 de Samsung est arrivée sur les tablettes au début de 2021, mais de nombreuses rumeurs circulent encore sur le Galaxy S21 Fan Edition, ou Galaxy S21 FE.

Le Galaxy S21 FE succéderait à l excellent Galaxy S20 FE , atteignant probablement à nouveau le juste milieu entre le prix et les fonctionnalités. Voici tout ce que nous avons entendu jusquà présent.

janvier 2022 ?

Moins cher que le Galaxy S21

Le modèle Samsung Galaxy S20 Fan Edition a été révélé en septembre 2020 et mis à disposition en octobre 2020. Il a été affirmé quil y avait un appareil Samsung avec un numéro de modèle SM-G990B en préparation qui serait probablement le Galaxy S21 FE, et quil serait lancé au second semestre 2021.

Il a été initialement affirmé que lappareil pourrait être disponible en précommande à partir du 20 octobre et disponible à partir du 29 octobre, ce qui aurait été lié à l événement Samsung Galaxy Unpacked Part 2 qui a eu lieu le 20 octobre, mais aucun S21 FE na été annoncé lors de lévénement. .

Des rapports plus récents affirment quil arrivera au CES 2022, qui aura lieu en janvier. Il y a eu plusieurs rumeurs suggérant cela, ce qui signifie que cette période semble la plus probable. Cependant, il a également été signalé que lappareil était annulé en raison de la pénurie de puces, alors ne soyez pas trop excité.

En termes de prix, nous nous attendons à ce que le Galaxy S21 FE se situe en dessous du Galaxy S21 sil apparaît. Le Galaxy S20 FE commence à 599 £ au Royaume-Uni pour le modèle 4G - il nest pas disponible aux États-Unis - le modèle 5G coûte 599 £ au Royaume-Uni et 599 $ aux États-Unis, nous nous attendons donc à un stade similaire pour le Galaxy S21 FE.

Similaire à la série Galaxy S21

Plastique

Indice IP68 probable

155,7 x 74,5 x 7,9 mm

Le Samsung Galaxy S20 FE présentait un design similaire à celui de la série Galaxy S20 , mais a apporté quelques modifications afin de réduire le prix, comme un arrière en plastique au lieu de verre.

Le Galaxy S21 FE devrait faire de même mais avec un design similaire aux Galaxy S21 et S21+. Les rumeurs prétendent quil sera disponible en gris, rose, violet, vert, bleu et blanc, le violet ayant été divulgué par Samsung lui-même. Il est susceptible dêtre résistant à leau, comme létait le Galaxy S20 FE et comme le suggère un manuel dutilisation divulgué, et nous nous attendrions à un écran plat.

Sur la base de plusieurs fuites de rendu, le boîtier de lappareil photo à larrière du S21 FE tombera dans le cadre, comme sur le Galaxy S21, mais ce sera une conception globale plus traditionnelle et plus simple. Le boîtier semble également être de la même couleur que le reste de larrière plutôt que dune couleur différente comme le Galaxy S21.

6,4 pouces

Full HD+

Taux de rafraîchissement de 120 Hz probable

Le Samsung Galaxy S20 FE a un écran de 6,5 pouces avec une résolution Full HD+, bien que des rumeurs prétendent que le Galaxy S21 FE aura un écran de 6,4 pouces avec une résolution Full HD+. Cela le place toujours entre le Galaxy S21 et le Galaxy S21+ en termes de taille.

Le S21 et le S21+ ont également un écran Full HD+ et tous deux sont livrés avec un taux de rafraîchissement variable de 120 Hz. Comme le Galaxy S20 FE a conservé le taux de rafraîchissement de 120 Hz de la série Galaxy S20, il est probable que le S21 FE offrira également le taux de rafraîchissement le plus rapide, bien quil ne soit pas clair sil offrira un taux de rafraîchissement variable.

Un écran plat est également probable pour le Galaxy S21 FE, ainsi quune caméra frontale perforée centralisée. Il sagira probablement également dun panneau Super AMOLED.

Qualcomm Snapdragon 888, 8 Go de RAM

Options de stockage de 128 Go/256 Go

5G

Les rumeurs suggèrent que le Samsung Galaxy S21 FE sera disponible avec des options de stockage de 128 Go et 256 Go, comme son prédécesseur. Il nest pas clair sil offrira une prise en charge microSD pour lextension du stockage, bien que les Galaxy S21 et S21+ ne le fassent pas, il est donc possible que le S21 FE ne le fasse pas non plus.

Les rapports affirment quil sagira dun appareil 5G , ce à quoi nous nous attendions, bien quil ne soit pas clair sil y aura également un modèle 4G LTE comme cest le cas avec le Galaxy S20 FE. Il est également dit quil fonctionne sur Android 11.

Les rumeurs suggèrent que le Galaxy S21 FE fonctionnera sur le Qualcomm Snapdrgon 888 ou le Eyxnos 2100, selon la région, comme la série Galaxy S21. Il y a eu des rapports de 6 Go de RAM - un peu moins que le Galaxy S21 - 8 Go de RAM, et il a également été question de 12 Go de RAM.

La capacité de la batterie serait de 4370mAh - bien quil y ait également eu un rapport de 4500mAh - et il est dit que le S21 FE offrira un support pour une charge rapide de 25W, bien quil ne soit pas encore clair si le chargeur lui-même sera inclus dans la boîte.

Triple caméra arrière (32MP ou 64MP + 12MP + 8MP)

12MP ou 32MP avant

Le Samsung Galaxy S20 FE comportait une triple caméra arrière avec le même appareil photo principal que le Galaxy S21+. Il a laissé tomber la résolution de la caméra téléobjectif et augmenté la résolution de la caméra frontale. Il a également la même résolution ultra large que le Galaxy S20 et le Galaxy S20+ mais avec des pixels plus petits.

Les rumeurs concernant les spécifications de lappareil photo Galaxy S21 FE suggèrent un triple appareil photo composé dun capteur de 32 mégapixels ou 64 mégapixels, de capteurs de 12 mégapixels et de 8 mégapixels. On sattend à ce que le maquillage soit principal, ultra-large et téléobjectif.

Les rapports indiquent quune caméra frontale de 12 mégapixels sera également à bord du S21 FE, bien quil ait également été affirmé quil sagirait dun selfie snapper de 32 mégapixels.

Voici tout ce que nous avons entendu sur le Galaxy S21 FE jusquà présent.

Les documents marketing du Samsung Galaxy S21 FE ont fuité , offrant une vue complète de la conception et des spécifications.

Le Galaxy S21 FE de Samsung a fait un arrêt sur la console Google Play avant son lancement, confirmant presque son existence. Le téléphone est apparu en deux variantes : une avec le processeur Snapdragon 888 et une autre avec lExynos 2100.

Un deuxième rapport corrobore les spéculations selon lesquelles le Samsung Galaxy S21 FE sera annoncé lors du CES 2022 à Las Vegas.

SamMobile a annoncé que le Galaxy S21 FE sera lancé au CES 2022. Le site est raisonnablement sûr que ses sources sont correctes : « Pour le moment, le lancement du Galaxy S21 FE au CES 2022 est pratiquement confirmé », écrit-il.

Une fuite dimage de ce qui est prétendu être un dispositif de « placement de protecteur décran » étiqueté « S21 FE », ainsi que la réapparition dune page dassistance pour sa désignation de modèle suggèrent que le Samsung Galaxy S21 FE est toujours en préparation.

Lévénement Samsung Galaxy Unpacked Part 2 a eu lieu le 20 octobre, mais aucun Galaxy S21 FE na été révélé.

Samsung a envoyé des invitations pour son événement Galaxy Unpacked Part 2, bien que peu de choses soient révélées en termes de ce qui serait révélé.

Le site coréen Digital Daily , dans une exclusivité, a cité un représentant de Samsung Electronics confirmant lannulation de lévénement S21 FE Unpacked doctobre – qui a ensuite déclaré "Nous [Samsung est] en train dexaminer le lancement du smartphone lui-même".

Jon Prosser de Front Page Tech a affirmé que le Samsung Galaxy S21 FE sera disponible en précommande à partir du 20 octobre et disponible à lachat à partir du 29 octobre.

Sammobile a indiqué quil avait obtenu le manuel dutilisation du Samsung Galaxy S21 FE et quil ny avait aucune mention de microSD. On dit également quil ny a pas de prise casque 3,5 mm.

Le Samsung Galaxy S21 FE a été certifié par le Bluetooth SIG, ce qui suggère que son lancement se rapproche.

9to5Google a repéré une publication du compte Instagram officiel de Samsung qui semble montrer le Galaxy S21 FE non annoncé dans une publicité pour la rentrée.

LetsGoDigital a indiqué quil a vu la documentation officielle de Samsung indiquant que le Galaxy S21 FE ne sera pas présenté au Galaxy Unpacked.

Samsung a envoyé des invitations officielles pour son prochain événement Galaxy Unpacked qui aura lieu le 11 août.

Evan Blass a publié un certain nombre de courtes vidéos sur son compte Twitter , indiquant ce que Samsung devrait annoncer à Unpacked le 11 août, avec le Galaxy S21 FE comme lun des appareils.

Le Samsung Galaxy S21 FE est apparu sur TENAA , le centre chinois de certification des équipements de télécommunication, avec des photos de lappareil et un certain nombre de spécifications.

Leaker Evan Blass a publié un certain nombre de courtes vidéos sur sa page Twitter, révélant le Samsung Galaxy S21 FE sous tous les angles. Malheureusement, le tweet a depuis été supprimé.

Le Samsung Galaxy S21 FE est apparu dans une autre fuite , affichant les couleurs attendues. La fuite mentionnait également Exynos comme processeur.

Une fuite de rendu du Samsung Galaxy Z Flip 3 suggère que lévénement Unpacked pourrait avoir lieu le 11 août. Il nest pas clair si le S21 FE arrivera aux côtés du Z Flip 3 et du Z Fold 3 ou lors dun événement séparé plus tard.

Un rapport a affirmé que le Samsung Galaxy S21 FE pourrait être retardé jusquau dernier trimestre de 2021. Il était initialement prévu quil arriverait en août 2021.

Un document 3C divulgué, découvert pour la première fois par MyFixGuide , révèle que le Galaxy S21 FE prendra en charge la charge rapide de 25 W.

Geekbench a signalé le Samsung Galaxy S21 FE sur une référence avec le chipset Qualcomm Snapdragon 888 et 8 Go de RAM.

Evan Blass a tweeté une image du Samsung Galaxy S21 FE dans toutes les couleurs avec le vert, le blanc, le bleu, le gris et le violet. Limage montrait également lappareil sous tous les angles.

Le Samsung Galaxy S21 FE est apparu sur un test de référence exécutant le Qualcomm Snapdragon 888 et 6 Go de RAM. Il est également répertorié comme exécutant Android 11.

Des sources de lindustrie affirment que Samsung prévoit un événement pour août, où il devrait révéler le Z Fold 3, le Z Flip 3 et le Galaxy S21 FE.

Ross Young a tweeté affirmant que le Galaxy S21 FE commencerait la production en juillet et devrait être disponible dans les options de couleur gris, vert clair, violet clair et blanc.

Steve Hemmerstoffer (OnLeaks) a publié un certain nombre de rendus haute résolution du Galaxy S21 FE sur la plate-forme The Voice, ainsi que quelques détails.

Evan Blass a révélé une mini feuille de route Samsung divulguée qui suggère que le Samsung Galaxy S21 FE pourrait être lancé le 19 août 2021.

Sammobile a affirmé que le Galaxy S21 FE pourrait déjà être en développement avec un numéro de modèle SM-G990B. Le site a annoncé quil aurait la 5G, des options de stockage de 128 Go et 256 Go et Android 11. Il serait également disponible en gris/argent, rose, violet et blanc lors de son lancement au second semestre de cette année. .

Leaker Max Weinbach a tweeté que le Samsung Galaxy S21 FE était lun des produits phares à attendre de Samsung en 2021.

