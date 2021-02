Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La série Galaxy S21 de Samsung na pas longtemps frappé les tablettes, mais des rumeurs circulent déjà sur le Galaxy S21 Fan Edition, ou Galaxy S21 FE.

Le Galaxy S21 FE succéderait à l excellent Galaxy S20 FE sil arrivait, atteignant probablement à nouveau le juste milieu entre le prix et les fonctionnalités. Voici tout ce que nous avons entendu jusquà présent.

Plus tard cette année

Moins cher que le Galaxy S21

Le modèle Samsung Galaxy S20 Fan Edition a été révélé en septembre 2020 et a été mis à disposition en octobre 2020. Il a été prétendu quun appareil Samsung portant le numéro de modèle SM-G990B est en cours délaboration qui serait probablement le Galaxy S21 FE, et que il serait lancé dans la seconde moitié de 2021.

La série Galaxy S21 étant lancée plus tôt que la série Galaxy S20, il se peut que le Galaxy S21 FE arrive également un peu plus tôt que son prédécesseur, mais nous ne nous y attendons toujours pas avant la fin de lété 2021.

En termes de prix, nous nous attendons à ce que le Galaxy S21 FE se situe en dessous du Galaxy S21 . Le Galaxy S20 FE commence à 599 £ au Royaume-Uni pour le modèle 4G - il nest pas disponible aux États-Unis - avec le modèle 5G coûtant 599 £ au Royaume-Uni et 599 $ aux États-Unis, nous nous attendrions donc à un stade similaire pour le Galaxy S21 FE.

SQUIRREL_3491297

Similaire à la série Galaxy S21

Plastique

Indice IP68 probable

Le Samsung Galaxy S20 FE présentait un design similaire à la série Galaxy S20 , mais a apporté quelques modifications afin de réduire le prix, comme un arrière en plastique au lieu de verre.

Nous nous attendons à ce que le Galaxy S21 FE fasse de même, mais avec un design similaire aux Galaxy S21 et S21 +. Les rumeurs prétendent quil sera disponible en gris / argent, rose, violet et blanc. Il est susceptible doffrir une étanchéité, comme le Galaxy S20 FE la fait, et nous nous attendons à un écran plat.

Environ 6,5 pouces

Full HD +

Taux de rafraîchissement de 120 Hz probable

Le Samsung Galaxy S20 FE dispose dun écran de 6,5 pouces avec une résolution Full HD +, nous nous attendons donc à ce que le Galaxy S21 FE soit similaire. Cela le placerait entre le Galaxy S21 et le Galaxy S21 + en termes de taille.

Le S21 et le S21 + ont également un écran Full HD + et les deux sont livrés avec un taux de rafraîchissement variable de 120 Hz. Comme le Galaxy S20 FE a conservé le taux de rafraîchissement de 120 Hz de la série Galaxy S20, il est probable que le S21 FE offrira également le taux de rafraîchissement plus rapide, bien quil ne soit pas clair sil offrira une variable.

Un écran plat est également probable pour le Galaxy S21 FE, ainsi quune caméra frontale centralisée à perforation . Il est également probable que ce soit AMOLED.

Qualcomm Snapdragon 888 / Exynos 2100?

Options de stockage de 128 Go / 256 Go

5G

Les rumeurs suggèrent que le Samsung Galaxy S21 FE sera disponible avec des options de stockage de 128 Go et 256 Go, comme son prédécesseur. Il nest pas clair sil offrira un support microSD pour lextension de stockage, bien que les Galaxy S21 et S21 + ne le fassent pas, il est donc possible que le S21 FE ne le fasse pas non plus.

Les rapports affirment quil sagira dun appareil 5G , ce à quoi nous nous attendrions, bien quil ne soit pas clair sil y aura également un modèle 4G LTE comme cest le cas avec le Galaxy S20 FE. On dit également quil fonctionne sur Android 11.

Pour le moment, on ne sait pas quel processeur le Galaxy S21 FE utilisera, mais comme le Galaxy S20 FE fonctionnait de la même manière que la série Galaxy S20, nous nous attendrions au Qualcomm Snapdrgon 888 ou à lExynos 2100 comme la série Galaxy S21. .

Il est probable que le Galaxy S21 FE offrira un peu moins de RAM que le Galaxy S21 + mais il ne serait pas surprenant de voir la même capacité de batterie.

Triple caméra arrière probable

Le Samsung Galaxy S20 FE comportait une triple caméra arrière avec le même appareil photo principal que le Galaxy S21 +. Il a baissé la résolution de la caméra téléobjectif et augmenté la résolution de la caméra frontale. Il a également la même caméra Ultra-Wide de résolution que le Galaxy S20 et le Galaxy S20 + mais avec des pixels plus petits.

Pour le moment, il ny a pas de rumeurs spécifiques concernant les spécifications de la caméra Galaxy S21 FE, mais nous nous attendrions à une triple caméra arrière comme les Galaxy S21 et S21 +.

Voici tout ce que nous avons entendu sur le Galaxy S21 FE jusquà présent.

Sammobile a affirmé que le Galaxy S21 FE pourrait déjà être en développement avec un numéro de modèle SM-G990B. Le site a déclaré quil disposera de la 5G, doptions de stockage de 128 Go et 256 Go, et dAndroid 11. Il serait également disponible en gris / argent, rose, violet et blanc lors de son lancement au second semestre de cette année. .

Le leaker Max Weinbach a tweeté que le Samsung Galaxy S21 FE était lun des produits phares à attendre de Samsung en 2021.

Les produits phares de Samsung à attendre cette année:



S21 FE

S21

S21 +

S21 Ultra

Pliage en Z 3

Z Flip 3

Pliage en Z FE - Max Weinbach (@MaxWinebach) 15 novembre 2020

Meilleurs smartphones 2021: les meilleurs téléphones mobiles disponibles à lachat aujourdhui Par Chris Hall · 5 Janvier 2021 · Les meilleurs smartphones que vous pouvez actuellement acheter, couvrant le meilleur de liPhone et de Samsung, Huawei et tout ce quAndroid a à offrir

Écrit par Britta O'Boyle.