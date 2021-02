Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lannée dernière, Samsung a lancé le Galaxy S20 FE, un appareil de milieu de gamme qui conserve lessentiel du produit phare, tout en prenant quelques mesures calculées pour réduire le prix. Maintenant, il semble que la société pourrait essayer de reproduire ce succès en lançant un Galaxy S21 FE.

SamMobile , une source bien connue de fuites de Samsung, a affirmé que le Galaxy S21 FE était peut-être déjà en développement, ses sources affirmant quun appareil Galaxy portant le numéro de modèle SM-G990B était en préparation et quil serait probablement un successeur du Galaxy S20 FE. Dans notre examen de ce téléphone , nous avons pensé quil touchait toutes les bonnes notes et pourrait bien être le choix du groupe S20 . Donc, cest excitant dentendre quune deuxième génération est en route.

Nous soupçonnons que le Galaxy S21 FE aura un mélange de fonctionnalités Galaxy S21 et S21 + . SamMobile a déclaré que le téléphone offrira une connectivité 5G, 128 Go et 256 Go de stockage et Android 11. Il sera disponible en gris / argent, rose, violet et blanc lors de son lancement au second semestre de cette année.

Le rapport ne semble pas clair sil comportera un slot microSD, mais des informations plus «concrètes» pourraient faire surface dans les semaines et les mois à venir.

Écrit par Maggie Tillman.