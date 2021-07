Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La série Samsung Galaxy S21 a été lancée fin janvier 2021, nous donnant un aperçu de ce que nous pouvons attendre des smartphones de Samsung cette année.

Lun des prochains appareils majeurs aurait traditionnellement été le Galaxy Note 21, qui, dans le passé, a amélioré la gamme Galaxy S et la amélioré dans certains domaines, tels que le design et lappareil photo. Mais en 2021, les choses seront différentes, avec le Galaxy Z Flip 3 et le Z Fold 3 qui devraient tous deux prendre lemplacement de lancement du Note, offrant la prise en charge du S Pen, comme le Galaxy S21 Ultra .

Le Galaxy Note continuera-t-il? Voici tout ce que nous avons entendu jusquà présent sur les Galaxy Note 21 et Note 21 Ultra, qui pourraient aussi être plus probablement les Note 22 et 22 Ultra si lon en croit les rumeurs.

Quelque part en 2022

Si Samsung continuait à proposer un nouveau Galaxy Note en 2021, nous nous serions attendus à un lancement en août pour le Note 21. Le prochain Galaxy Unpacked est prévu pour le 11 août, mais Samsung lui-même a confirmé que le Note ne sera pas présent au salon.

Samsung a précédemment déclaré quil était engagé dans la série Note, mais les horaires de lancement peuvent changer et nous pourrions voir un nouvel appareil Note en 2022 à la place. Nous pensons que si cela reste vrai, nous verrions la prochaine note avant août 2022.

En termes de prix, nous nous attendons à ce que Samsung lance le prochain ou les prochains appareils Note à peu près aux mêmes prix que leurs prédécesseurs. Le Samsung Galaxy Note 20 commence à 849 £ ou 999 $, nous nous attendons donc à ce que le Note 21 ou la Note 22 soient similaires.

S Pen intégré

Imperméable, haut de gamme

Caméra sous-écran ?

La plupart des rumeurs entourant la série Note 21 étaient de savoir si elle apparaîtrait ou non, plutôt que de préciser ce quelle présenterait.

Nous nous attendons à ce que tout futur appareil ou appareil Note prenne certains détails de conception dautres appareils Samsung phares, comme la gamme S22, par exemple, qui devrait être lancée en premier.

Nous nous attendrions également à un cadre en métal étanche pris en sandwich entre des panneaux de verre et à des finitions intéressantes. Un capteur dempreintes digitales sous lécran est probable et il devrait y avoir un S Pen intégré. Il y a eu quelques murmures suggérant que nous pourrions voir une caméra frontale sous lécran sur le Z Fold 3, ce qui pourrait signifier que tout futur appareil Note ladoptera également, et il ny aura pas de caméra perforée .

Taux de rafraîchissement de 120 Hz probable

Affichage plat possible

Avec Samsung offrant un affichage adaptatif du taux de rafraîchissement de 120 Hz sur tous les modèles Galaxy S21, il est probable que tous les futurs modèles Note lauront également, ainsi que la prise en charge de HDR10+ . Il ny a pas encore de fuites sur les tailles, mais nous nous attendrions à ce que le Note 20 et le Note 20 Ultra soient similaires sil y a deux modèles.

Le Note 20 a un écran plat avec une résolution Full HD+, tandis que le Note 20 Ultra a un écran incurvé avec une résolution Quad HD+. Nous ne serions pas surpris de voir un seul futur modèle Note, avec un écran plat pour réduire les coûts et donc une option sous le Galaxy S21 Ultra avec un S Pen ou la rumeur Z Fold 3 avec S Pen.

Caméra frontale sous-écran signalée

Il ny a pas encore eu de rumeurs spécifiques concernant les futures caméras de Note, à part la suggestion quil pourrait y avoir une caméra frontale sous-écran. Cest également quelque chose qui a été signalé pour le Galaxy Z Fold 3, qui est attendu pour août, nous nous attendons donc à en savoir un peu plus à ce moment-là.

Si la note était arrivée en 2021, nous naurions pas été surpris de voir un chargement respectif similaire en termes de matériel aux S21 et S21 Ultra, bien que maintenant, nous serions probablement en train de regarder le S22 pour plus didées sur À quoi sattendre.

Successeurs Qualcomm SD888 ou Exynos 2100

Au moins 8 Go de RAM probable

Grande batterie

Le prochain Samsung Galaxy Note exécutera probablement des processeurs succédant aux chipsets Qualcomm Snapdragon 888 et Exynos 2100, selon la région et selon le calendrier de lancement. Il est probable que nous verrions au moins 8 Go de RAM ou au moins 12 Go de RAM dans le prochain modèle Note Ultra.

La série Galaxy S21 a abandonné le support microSD pour lextension de stockage, nous ne serions donc pas surpris de voir la même chose sappliquer à la future série Note.

De grosses batteries sont également probables dans la prochaine série Note. La série Samsung Galaxy S21 se situe entre des capacités de 4000mAh et 5000mAh, nous nous attendons donc à voir au moins 4000mAh dans le prochain Galaxy Note, bien que nous soupçonnions quil serait plus proche de 4500mAh.

Voici tout ce que nous avons entendu jusquà présent concernant les Note 21 et Note 21 Ultra.

Le président mobile de Samsung a publié un article de blog avant lévénement Galaxy Unpacked de la société en août pour révéler des informations sur ce que les gens devraient attendre de lémission, notamment quil ny aura pas de nouveau téléphone Note en 2021.

Sur la base dun rapport de Sammobile entourant la 52e assemblée annuelle des actionnaires de Samsung, DJ Koh de Samsung, co-PDG de la division informatique et communications mobiles de Samsung, aurait déclaré que si un Galaxy Note en 2021 serait difficile en raison dune grave pénurie de chipsets. et un choc avec dautres produits, une nouvelle Note arriverait en 2022.

DJ Koh aurait cependant déclaré que les horaires de lancement pourraient changer, donc bien que nous ayons lhabitude de voir un Galaxy Note arriver en août, il se pourrait que le prochain Galaxy Note apparaisse plus tôt en 2022 plutôt que les utilisateurs de Note doivent attendre jusquà août 2022.

Sadressant à T3 , un porte-parole de Samsung a déclaré : « Bien que nous ayons étendu notre expérience S Pen à lensemble de notre gamme Galaxy, cela ne signifie pas que nous ne nous engageons pas dans la catégorie Galaxy Note. Pour offrir la meilleure expérience mobile à tous les clients, nous allons écouter activement leurs commentaires et les refléter dans linnovation de nos produits".

Giz China a signalé que Samsung Display avait déposé une demande denregistrement de marque pour une caméra sous-écran ou sous-écran, appelée "Under Panel Camera". Cela pourrait-il arriver à la note 21?

LetsGoDigital a repéré un appareil inédit dans les vidéos officielles du CES de Samsung qui montrent un smartphone sans trou de perforation pour la caméra frontale, suggérant quil possède une caméra sous-écran. Certaines spéculations suggèrent que lappareil pourrait être le Note 21 Ultra.

Dans une interview accordée à lagence de presse Yonhap , un responsable anonyme de Samsung a déclaré : "Nous nous préparons à sortir la série Galaxy Note lannée prochaine".

Reuters a rapporté que trois sources avaient affirmé que Samsung navait pas actuellement lintention de développer une nouvelle version de la note pour 2021. Il a également été dit que les efforts de développement étaient plutôt redirigés vers sa gamme pliable.

ET News a rapporté que 2021 ne verra peut-être quun seul appareil Galaxy Note publié après lintroduction de la prise en charge du S Pen dans le Galaxy S21 Ultra et la rumeur selon laquelle la prise en charge du Z Fold 3. Le rapport affirmait que la réduction à un modèle devait « réduire le poids de la série Note".

Leaker Ice Universe – qui affirmait auparavant que le Note 21 ne disparaîtrait pas nécessairement simplement parce que le S21 Ultra prend en charge le S Pen – a de nouveau tweeté en disant quil ny avait aucune information sur le développement de la série Note 21.

Un indice inhabituel : Il ny a actuellement aucune information sur le développement de la série Note21. pic.twitter.com/RBzzwsg8Cg – Univers de glace (@UniverseIce) 15 novembre 2020

Le site dinformation coréen Herald Corp a rapporté : "Le Note 21, le successeur de la série Galaxy Note, sortira lannée prochaine".

Le site a également déclaré que lapplication des fonctionnalités du Note à la gamme Galaxy S est une stratégie pour "absorber les clients Note dans la série Galaxy S".

Leaker Ice Universe a affirmé que "la production et le prix du Z Fold 3 ne suffisent pas à remplacer le Note en tant que produit phare de Samsung au second semestre, et le Note est toujours une garantie dexpédition".

Même si le Galaxy S21 Ultra utilise S Pen, cela ne signifie pas que Note21 va disparaître. – Univers de glace (@UniverseIce) 24 août 2020

En 2018, The Bell a rapporté que Samsung parlait dunifier les gammes Galaxy S et Galaxy Note pour éviter la détérioration de la rentabilité.