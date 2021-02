Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La série Samsung Galaxy S21 a été lancée fin janvier 2021, nous donnant un aperçu de ce que nous pouvons attendre des smartphones Samsung cette année.

Lun des prochains appareils majeurs devrait être le Galaxy Note 21, qui dans le passé a amélioré la gamme Galaxy S et la améliorée dans certains domaines, tels que le design et lappareil photo. Mais en 2021, les choses pourraient être différentes, avec des questions sur la question de savoir si nous verrons maintenant une ligne Note, leGalaxy S21 Ultra prend en charge le S Pen et le Z Fold 3 est également supposé.

Le Galaxy Note continuera-t-il? Voici tout ce que nous avons entendu jusquà présent sur les Galaxy Note 21 et Note 21 Ultra.

Août 2021 attendu

Si Samsung continue à proposer la série Galaxy Note, nous nous attendons à un lancement en août pour la Note 21. La série Note 20 a eu lieu le 5 août 2020, tandis que la série Note 10 lancée le 7 août 2019 si début août est le modèle .

En termes de prix, nous nous attendons à ce que Samsung lance le ou les appareils Note 21 aux mêmes prix que leurs prédécesseurs. Le Samsung Galaxy Note 20 commence à 849 £ ou 999 $, nous nous attendons donc à ce que ce soit similaire pour le Note 21.

S Pen intégré

Imperméable, premium

Caméra sous-écran?

La plupart des rumeurs actuelles entourant la série Note 21 sont de savoir si elle apparaîtra ou non, plutôt que de préciser ce quelle présentera.

Si Samsung lance un Note 21 et un Note 21 Ultra - ou juste un - cependant, nous nous attendons à ce que lappareil ou les appareils reprennent certains détails de conception de la série Galaxy S21 , comme le boîtier de lappareil photo qui coule dans le cadre.

Nous nous attendrions également à un cadre métallique étanche pris en sandwich entre des panneaux de verre et à des finitions intéressantes. Un capteur dempreintes digitales sous lécran est probable et une chose est sûre, il y aura un S Pen intégré. Il y a aussi quelques murmures pour suggérer que nous pourrions voir une caméra frontale sous-écran, ce qui signifierait pas de caméra perforée .

Taux de rafraîchissement probable de 120 Hz

Affichage plat possible

Avec Samsung offrant un affichage du taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz sur tous les modèles Galaxy S21, il est probable que les modèles Note 21 lauraient également, ainsi que la prise en charge du HDR10 + . Il ny a pas encore de fuite sur les tailles, mais nous nous attendrions à ce que les Note 20 et Note 20 Ultra soient similaires sil y a deux modèles.

Le Note 20 a un écran plat avec une résolution Full HD +, tandis que le Note 20 Ultra a un écran incurvé avec une résolution Quad HD +. Nous ne serions pas surpris de ne voir quun seul modèle de la Note 21 cette année, avec un écran plat pour réduire les coûts et donc une option sous le Galaxy S21 Ultra avec un S Pen.

Caméra frontale sous-écran signalée

Il ny a pas encore eu de rumeurs spécifiques concernant les caméras Note 21, à part la suggestion quil pourrait y avoir une caméra frontale sous-écran. Nous nous attendons cependant à des améliorations sur la série Galaxy S21, du moins en termes de fonctionnalités. Nous ne serions pas surpris de voir un chargement respectif similaire en termes de matériel aux S21 et S21 Ultra.

Le S21 dispose dune triple caméra arrière composée dun capteur principal de 12 mégapixels avec une taille de pixel de 1,8 µm, une ouverture f / 1,8 et une stabilisation optique (OIS), un capteur ultra-large de 12 mégapixels avec 1,4 µm et f / 2,2, et un téléobjectif de 64 mégapixels avec 0,8 µm, f / 2,0 et OIS. Il y a une caméra frontale de 10 mégapixels, 1,22 µm, f / 2,2.

Le S21 Ultra, quant à lui, dispose dune caméra arrière quadruple composée dun capteur principal de 108 mégapixels avec pixels de 0,8 µm, dune ouverture de f / 1,8, dun autofocus OIS et laser, dun capteur ultra-large de 12 mégapixels (1,4 µm, f / 2,2) et deux téléobjectifs de 10 mégapixels, lun avec 1,22 µm, f / 2,4 (optique 3x) et lautre avec 1,22 µm, f / 4,9 (optique 10x). Il dispose également dun appareil photo selfie de 40 mégapixels.

Qualcomm SD888 ou Exynos 2100

Au moins 8 Go de RAM probable

Grande batterie

Le Samsung Galaxy Note 21 utilisera probablement des processeurs similaires à la gamme Galaxy S21 avec le chipset Qualcomm Snapdragon 888 ou Exynos 2100, selon la région. Il est probable que le Note 21 offre au moins 8 Go de RAM, alors que nous nous attendons à voir au moins 12 Go de RAM dans le Note 21 Ultra.

La série Galaxy S21 a abandonné la prise en charge de la microSD pour lextension de stockage, nous ne serions donc pas surpris de voir la même chose appliquée à la série Note.

Les grosses batteries sont également probables dans la série Note 21. La série Samsung Galaxy S21 varie entre 4000 mAh et 5000 mAh, nous nous attendons donc à voir au moins 4000 mAh dans le Galaxy Note 21, même si nous pensons quil serait plus proche de 4500 mAh.

Voici tout ce que nous avons entendu jusquà présent concernant les Note 21 et Note 21 Ultra.

Sadressant à T3 , un porte-parole de Samsung a déclaré: «Bien que nous ayons étendu notre expérience S Pen à lensemble de notre gamme Galaxy, cela ne signifie pas que nous ne sommes pas engagés dans la catégorie Galaxy Note. Pour offrir la meilleure expérience mobile à tous les clients, nous allons écoutez activement leurs commentaires et reflétez-les dans notre innovation produit ".

Giz China a signalé que Samsung Display avait déposé une demande denregistrement de marque pour une caméra sous-écran ou sous-écran, appelée "Caméra sous panneau". Cela pourrait-il arriver à la note 21?

LetsGoDigital a repéré un appareil inédit dans les vidéos officielles du CES de Samsung qui montrent un smartphone sans perforation pour la caméra frontale, suggérant quil dispose dune caméra sous-écran. Certaines spéculations suggèrent que lappareil pourrait être le Note 21 Ultra.

Dans une interview accordée à lagence de presse Yonhap , un responsable anonyme de Samsung a déclaré: "Nous nous préparons à sortir la série Galaxy Note lannée prochaine".

Reuters a rapporté que trois sources avaient affirmé que Samsung navait pas actuellement lintention de développer une nouvelle version de la note pour 2021. Il a également été dit que les efforts de développement étaient plutôt redirigés vers sa gamme pliable.

ET News a rapporté que 2021 ne verrait peut-être quun seul appareil Galaxy Note publié après lintroduction de la prise en charge du stylet S Pen dans le Galaxy S21 Ultra et la prise en charge du Z Fold 3. Le rapport affirmait que la réduction à un modèle était de le poids de la série Note ".

Leaker Ice Universe - qui prétendait auparavant que le Note 21 ne disparaîtrait pas nécessairement simplement parce que le S21 Ultra était compatible avec le S Pen - a de nouveau tweeté en disant quil ny avait aucune information sur le développement de la série Note 21.

Un indice inhabituel: il ny a actuellement aucune information sur le développement de la série Note21. pic.twitter.com/RBzzwsg8Cg - Univers de glace (@UniverseIce) 15 novembre 2020

Le site dinformation coréen Herald Corp a rapporté : "Le Note 21, le successeur de la série Galaxy Note, sortira lannée prochaine".

Le site a également déclaré que lapplication des fonctionnalités de la Note à la gamme Galaxy S était une stratégie visant à «absorber les clients Note dans la série Galaxy S».

Leaker Ice Universe a affirmé que "le rendement et le prix du Z Fold 3 ne suffisent pas pour remplacer le Note en tant que principal produit phare de Samsung au second semestre, et Note est toujours une garantie dexpédition".

Même si le Galaxy S21 Ultra utilise S Pen, cela ne signifie pas que Note21 disparaîtra. - Univers de glace (@UniverseIce) 24 août 2020

En 2018, The Bell a rapporté que Samsung parlait dunifier les lignes Galaxy S et Galaxy Note pour éviter la détérioration de la rentabilité.

Écrit par Britta O'Boyle.