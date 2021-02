Samsung Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 pourraient être lancés en juillet

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung na peut-être annoncé que récemment sa série Galaxy S21 , mais cela na pas empêché les fuites de se tourner vers les prochains smartphones de la société sud-coréenne.

Il a été affirmé que le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 2/3 pourraient être lancés en juillet - ce qui placerait le lancement des prochains appareils pliables au milieu des lancements du Galaxy S et du Galaxy Note.

La rumeur vient du leaker Ice Universe (@UniverseIce) - qui a un assez bon bilan - après avoir tweeté que "nous devrons peut-être attendre 5 mois pour voir les Flip 3 et Fold 3". Cinq mois à partir de février est bien sûr juillet, bien que des rumeurs précédentes aient suggéré juin pour le Fold 3. Selon des rumeurs précédentes, le Galaxy Z Flip 2 pourrait sappeler le Galaxy Z Flip 3 - malgré son prédécesseur appelé le Galaxy Z Flip 5G et non le Galaxy Z Retourner 2.

En termes de ce que les téléphones peuvent offrir, le Galaxy Z Fold 3 devrait sen tenir au format de charnière verticale, tandis que le Z Flip 3 offrira le format horizontal. On dit que le Z Fold 3 pourrait présenter un panneau arrière similaire à celui de la série Galaxy S21 et certains rapports suggèrent également une caméra selfie sous-écran.

Le Galaxy Z Flip 3, quant à lui, serait probablement loffre pliable la plus abordable. On dit quil vient avec un écran 120 Hz avec des lunettes plus minces, et il prend également quelques conseils de conception de la série Galaxy S21 .

Vous pouvez lire nos résumés de rumeurs séparés pour le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3 pour toutes les dernières rumeurs et fuites.

Écrit par Britta O'Boyle.