Samsung Display développe des écrans enroulables et coulissants

(Pocket-lint) - On dit que Samsung Display cherche à développer des écrans coulissants et enroulables dans le but de consolider son leadership sur le marché des écrans pliables .

Selon un rapport sur The Elec , Samsung Display a organisé une conférence téléphonique du quatrième trimestre à la fin de janvier 2021, où son vice-président senior Choi Kwon-young a déclaré que la société adopterait dabord les nouvelles technologies pour élargir son portefeuille et ses clients.

On prétend que Samsung Display se penchera sur des technologies telles que les taux de rafraîchissement variables et la faible puissance afin de rivaliser avec les autres entrant sur le marché OLED.

Le rapport a également détaillé que Choi Kwon-young a déclaré que Samsung Electronics "étendra son leadership sur le marché du pliable avec des écrans de petite et moyenne taille cette année".

Samsung Electronics propose actuellement les appareils Samsung Galaxy Z Fold 2 et Galaxy Z Flip dans la catégorie des smartphones pliables. Le Galaxy Z Fold 2 dispose dun écran pliable vertical, avec un design de style livre. Le Galaxy Z Flip quant à lui, dispose dun écran pliable horizontal, comme leMotorola Razr .

Même si Samsung Display développe un écran enroulable ou coulissant, nous ne verrons probablement pas un appareil réel incorporant la nouvelle technologie daffichage avant un peu plus tard. Nous vous tiendrons au courant de tout développement. Pour linstant, vous pouvez lire notre article séparé sur les rumeurs entourant le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3 .

Écrit par Britta O'Boyle.