(Pocket-lint) - Vous aurez vu les spécifications, vous aurez lu les critiques et vous aurez noté que Samsung a mis un écart plus important entre le Galaxy S21 ordinaire et le Galaxy S21 Ultra.

LUltra est désormais le véritable produit phare, ayant renforcé sa position par rapport au S20 Ultra en 2020 sur lequel nous navons jamais vraiment été vendus. Le nouveau modèle est bien meilleur dans lensemble - et lappareil photo y joue un grand rôle.

Mais en quoi ces caméras diffèrent-elles vraiment dans le monde réel? Nous plongeons profondément pour regarder de plus près, avec de nombreux échantillons à examiner.

Caméra arrière quadruple: Principal: 108 mégapixels, taille de pixel de 0,8 µm, ouverture f / 1,8, stabilisation optique (OIS), mise au point automatique laser Ultra-large (120 °): 12MP, 1,4 µm, f / 2,2 Téléobjectif (10x): 10MP, 1,22 µm, f / 4,9, OIS Téléobjectif (3x): 10MP, 1.22µm, f / 2.4, OIS

Caméra selfie: 40MP, 0,7 µm, f / 2,2

Commençons par un bref récapitulatif. Samsung est en tête avec une grande résolution sur la caméra principale S21 Ultra , avec 108 mégapixels sur ce capteur. Il utilise un système que Samsung appelle "nona binning", ce qui signifie littéralement que vous prenez neuf pixels et que vous le traitez comme un super pixel - 108 divisé par 9 égal 12 - et cest une photo de 12 mégapixels que vous obtenez en conséquence.

Lappareil photo ultra-large mesure 12 mégapixels, mais sort avec un zoom de 0,6x, donc légèrement différent de la version 0,5x du S21, mais cest à peu près la même spécification. Notez que cette caméra est mise au point fixe.

Enfin, vous avez deux téléobjectifs. Pour atteindre le zoom spatial 100X - et toutes les focales jusquà ce maximum - Samsung utilise deux appareils photo séparés, lun pour les images proches avec un objectif 3x et lautre pour les images éloignées avec un objectif 10x. Cest ce dernier qui est un objectif plié, ou périscope, qui est nécessaire pour obtenir ce grossissement sans avoir un téléphone vraiment épais.

Les deux appareils photo zoom ont des capteurs de 10 mégapixels, mais Samsung augmente les images à 12 mégapixels dans les images finales, de sorte que la taille de limage soit cohérente dans la galerie - mais nous ne voyons pas vraiment davantage à cette mise à léchelle.

Enfin, la caméra frontale sen tient à des résolutions élevées avec un capteur de 40 mégapixels, bien que cela utilise à nouveau le binning de pixels pour donner des images de 10 mégapixels ou utilise le recadrage et le binning du capteur pour donner une image de 6,5 mégapixels.

Système triple caméra Appareil photo principal: 12 mégapixels, taille de pixel 1,8 µm, ouverture f / 1,8, OIS Ultra-large (120 °): 12MP, 1,4 µm, f / 2,2 Téléobjectif: 64MP, (optique hybride 3x / zoom numérique 30x) 0,8µm, f / 2.0, OIS

Selfie: 10 MP, 1,22 µm, f / 2,2

Les Galaxy S21 et S21 + ont les mêmes systèmes de caméras et diffèrent du S21 Ultra à bien des égards. Alors que lapplication appareil photo, les modes photo et les offres vidéo sont généralement les mêmes, les appareils photo sont très différents.

Lappareil photo principal ici est un capteur de 12 mégapixels et sur papier le même que le Galaxy S20. Plutôt que dadopter une approche haute résolution, il opte pour des pixels plus grands, à 1,8 µm, conçus pour absorber plus de lumière.

Il y a cependant un clin dœil à la prise de vue haute résolution, avec le téléobjectif. Cela a un capteur de 64 mégapixels et il fait trois travaux. Le premier est quil fournit la résolution pour la capture vidéo 8K (pour laquelle vous avez besoin de 33 mégapixels). Deuxièmement, il offre des photos de 64 mégapixels et troisièmement, il agit comme une offre téléobjectif, revendiquant un grossissement optique hybride 3x.

Quest-ce qui ne va pas avec cette image? Vous ne pouvez pas offrir toutes ces choses à travers un objectif grossi parce que vous vous retrouveriez trop près du sujet - il ny a donc en fait aucun grossissement optique de lobjectif - le zoom est dérivé du recadrage du capteur - doù la dénomination optique hybride.

Comment savons-nous cela? Lorsque vous effectuez une prise de vue de 64 mégapixels à partir du téléobjectif, la vue que vous obtenez est identique à celle de lappareil photo principal - cest la même distance focale, vous savez donc quil ny a pas de zoom dans lobjectif lui-même.

Enfin, à larrière, nous avons la caméra ultra-large, qui, comme nous lavons dit, est assez proche de loffre du S21 Ultra et encore une fois, cest une mise au point fixe.

La caméra frontale est de 10 mégapixels pixels, offrant à nouveau soit une photo large de 10 mégapixels, soit un recadrage de 6,5 mégapixels plus proche.

Avec une approche différente de la façon dont les images sont capturées entre ces caméras, vous pouvez vous attendre à des résultats extrêmement différents. Eh bien, étant donné que lapplication, les modes de prise de vue et lIA derrière la caméra sont les mêmes, les choses sont plus proches de la caméra principale que vous ne le pensez.

Les deux offrent loptimiseur de scène de Samsung qui examine le contenu de limage et vise à améliorer les choses. Bien que cela fonctionne bien pour identifier ce que vous regardez et ce qui pourrait être nécessaire, cest assez prévisible sur les deux appareils: le ciel bleu est amplifié, les verts sont de plus en plus luxuriants, tandis que les scènes de faible éclairage bénéficient dun mode pseudo-nuit de lOptimiseur de scène. De manière générale, nous préférons le laisser activé, car cela signifie généralement que vous obtenez des images légèrement plus excitantes - pas toujours complètement réalistes, mais nous pensons que cest un compromis acceptable.

1/10 Pocket-lint

GALAXY S21 ULTRA

Il y a un autre facteur en jeu ici qui est lautofocus laser, qui est sur le Galaxy S21 Ultra, mais pas sur le Galaxy S21. Cela entraînera également des différences lorsque lappareil photo choisit le point focal et peut faire une différence entre ce qui est net et ce qui ne lest pas.

Il y a une légère différence de couleur, avec le S21 Ultra peut-être un peu plus réaliste, le S21 plus vibrant et parfois avec une teinte jaune subtile. Lun des autres facteurs, bien sûr, est que le S21 Ultra est une distance focale légèrement plus proche que le Galaxy S21 et cela peut signifier que vous voyez un peu plus de détails dans les photos que vous prenez, en particulier de près. Dans lensemble, cependant, à partir de lappareil photo principal, les résultats peuvent être assez proches, même si nous constatons souvent que les images du S21 Ultra sont plus nettes.

Les performances en basse lumière sont similaires et regardez ces photos en détail, le téléphone a sélectionné la même sensibilité ISO et la même vitesse dobturation, ce qui suggère que lalgorithme du mode nuit fait la même chose sur les deux téléphones. Il peut y avoir de petites différences, mais il ny en a pas beaucoup. Notez que loptimiseur de scène et le mode nuit dédié vous donneront des résultats dans des situations de faible éclairage - mais le mode nuit donnera ces expositions plus longues pour des résultats plus nets.

1/6 Pocket-lint

MODE S21 ULTRA NUIT - TRèS FAIBLE LUMINOSITé

Lautre corde que le S21 Ultra a à son arc est ce mode de prise de vue de 108 mégapixels. Vous devrez le sélectionner spécifiquement pour prendre ces photos à haute résolution et vous obtiendrez ainsi une photo dune taille denviron 30 Mo.

Comme nous lavons constaté avec le Galaxy S20 Ultra, les photos de 108 mégapixels ont tendance à être un peu plus sombres, mais elles signifient que vous pouvez zoomer et obtenir plus de détails. Bien que dans de nombreux cas, vous nayez pas besoin de le faire, cela signifie parfois que vous pouvez capturer quelque chose comme du texte ou des détails, que vous ne pourrez pas obtenir à partir de la photo de 12 mégapixels.

1/2 Pocket-lint

12MP 100% RéCOLTE

Mais il y a très peu de bonnes raisons de filmer à une résolution aussi élevée, en particulier lorsque vous utilisez un appareil mobile. Alors que la Galerie vous permettra de zoomer et de recadrer de nouvelles images, lespace de stockage que vous utiliseriez pour la prise de vue à 108 mégapixels ne vaut tout simplement pas la peine - sans parler du problème que vous auriez alors à partager ces images.

Il est légèrement étrange que le mode 108MP offre également un zoom numérique, plutôt que dutiliser le matériel dédié. Nous pouvons comparer les images du mode 108MP et des téléobjectifs dédiés, à la fois au zoom 4x, et limage 108MP semble terriblement mauvaise - donc pas une option que vous voudriez jamais utiliser.

1/2 Pocket-lint

ZOOM S21 ULTRA 4X SUR CAMéRA OPTIQUE 10MP 3X

Comme nous lavons dit, le Galaxy S21 joue un petit tour ici avec le mode 64MP, il existe donc également une offre de haute résolution. Cela ne vient pas de la caméra principale, mais du "téléobjectif". Selon le mode 108MP, cela signifie plus de détails si vous le voulez vraiment et allez chercher ce mode.

Sortez de lappareil photo principal et il y a une énorme différence, avec le Galaxy S21 Ultra doté dun matériel dédié à la prise de vue au téléobjectif. Comme nous lexpliquons ci-dessus, alors que le Galaxy S21 offre un zoom jusquà 30x, il est en fait entièrement numérique, ce que vous pouvez voir dans les résultats par rapport au S21 Ultra.

À partir du Galaxy S21 Ultra, vous pouvez pincer le zoom sur toute la plage de 0,6x à 100x, ou vous appuyez sur les icônes dobjectif (les petits arbres) dont il y en a quatre - cela équivaut à 0,6x, 1x, 3x, 10x, qui sont toutes les focales optiques.

1/8 Pocket-lint

GALAXY S21 ULTRA 0.6X

Mais dès que vous appuyez sur, vous disposez doptions supplémentaires pour dautres distances focales jusquà 100x, avec 11 boutons au total sur lécran. Cela inclut 2x et 4x, assis de chaque côté de loffre optique 3x, ce qui semble être une exagération extrême.

Le fonctionnement du Galaxy S21 est fondamentalement le même, sauf quil atteint un zoom 30x à la place. Il y a toujours la confusion avec une masse de focales parmi lesquelles choisir dans le viseur.

1/8 Pocket-lint

GALAXY S21 0,5X

Les résultats sont également très différents, le S21 Ultra étant essentiellement meilleur que le S21 dans toutes les positions. Bien sûr, les extrémités sont toutes les deux assez molles, mais le plus gros problème est de maintenir lappareil photo à un zoom 30x ou 100x. Samsung vous permettra dappuyer sur lécran pour quil se verrouille sur le sujet, mais nous avons constaté que cette option peut donner des effets de fluage étranges, où vous vous retrouvez avec une photo qui nest pas ce que vous vouliez. Il faut certainement un peu de pratique pour sy habituer. Le Galaxy S21 diminue sensiblement la qualité à mesure que vous augmentez le zoom, tandis que le S21 Ultra donnera toujours des résultats décents et à 10x, par exemple, il y a toute une différence.

1/4 Pocket-lint

ZOOM NUMéRIQUE SAMSUNG GALAXY S21 10X

La chose à noter ici est quune fois que vous êtes sur cet objectif optique 10x sur le S21 Ultra, vous travaillez avec une ouverture f / 4,9 qui est assez petite, ce qui signifie que moins de lumière pénètre. Cela peut être vu dans les échantillons de les deux téléphones ci-dessus, où limage S21 Ultra, bien que meilleure, est un peu plus sombre que le zoom numérique du S21.

En basse lumière, le S21 Ultra peut passer au zoom numérique pur à partir dun autre objectif si loptique 10x donne un résultat trop sombre. Vous ne saurez pas que cela se produit à moins de coller vos doigts sur les lentilles pour voir ce qui est utilisé.

Il ny a pas de doute cependant: si vous aimez le zoom et utilisez le zoom, le Galaxy S21 ne peut pas sapprocher des performances du S21 Ultra et cest la plus grande différence entre ces caméras.

Bien quil y ait un appareil photo de 40 mégapixels à lavant du S21 Ultra et seulement un appareil photo de 10 mégapixels sur le Galaxy S21, les performances sont en fait très proches. Tous les téléphones offrent les mêmes fonctionnalités, la seule exception étant que le Galaxy S21 Ultra a loption dune photo frontale de 40 mégapixels.

Ce qui est intéressant, cest que Samsung utilise à nouveau une technique de recadrage par capteur pour avoir lillusion de deux angles - un portrait plus proche et un angle légèrement plus large que vous pouvez sélectionner. En réalité, langle le plus large est le capteur complet et cela est évident dans les images résultantes, avec une photo de 6,5 mégapixels de plus près, une image de 10 mégapixels de large. En réalité, il y a peu de différence dans le point de vue.

1/4 Pocket-lint

MODE PORTRAIT S21 ULTRA 10MP

Samsung a également abandonné la dénomination «mise au point en direct» et est plutôt passé à «portrait» pour son mode bokeh. Cela rend les choses beaucoup plus faciles à comprendre. La détection des contours est généralement bonne, parfois trompée lorsque les choses sont délicates et ne peut pas vous séparer de larrière-plan.

Les Galaxy S21 et S21 Ultra fonctionnent à peu près de la même manière ici. Nous avons trouvé que les couleurs étaient similaires et les résultats le sont aussi, sous les deux angles de lobjectif et dans des conditions claires et sombres.

Samsung propose également une gamme deffets de studio, dont vous trouverez ci-dessous une galerie. Bien que vous puissiez régler lintensité de leffet, lune des choses que cela montre est la précision de la détection des contours. Vous pouvez ajouter ou supprimer ces effets dans la Galerie tant que vous avez pris une photo en mode portrait.

1/6 Pocket-lint

Les modes de lappareil photo des modèles S21 et S21 Ultra sont fondamentalement les mêmes. Ils offrent la même personnalisation de lapplication, ils offrent la même vue du réalisateur pour la vidéo et les options de prise unique, de sorte que quel que soit lappareil que vous choisissez, vous obtenez les mêmes choix. Lapplication peut également être personnalisée afin que vous puissiez accéder aux modes que vous utilisez le plus fréquemment sans avoir à ouvrir le menu - nous vous avons expliqué comment faire cela dans nos conseils et astuces détaillés .

Les deux caméras offrent également les mêmes modes vidéo, avec jusquà 4K 60 ips disponibles sur toutes les caméras, et 8K 24 ips la meilleure offre. Notez quil existe différentes options de stabilisation, à la fois dans le menu de lappareil photo et dans le viseur. Cependant, ce dernier ne peut être utilisé que sur certains modes et lactiver ramènera la résolution à la capture Full HD. Cest vraiment efficace cependant.

Il y a aussi lajout de la capture HDR10 + dans les menus, mais cest toujours une fonctionnalité expérimentale et nous remettons en question la valeur réelle. Pour autant que nous puissions le voir, les performances vidéo entre tous les téléphones S21 semblent être à peu près les mêmes.

Il y a toute une différence entre le Galaxy S21 et le S21 Ultra - pas seulement le prix. Il existe de grandes différences dans les performances daffichage, la qualité de construction et lappareil photo, le zoom étant la plus grande différence globale offerte. Pour nous, nous avons constaté que le S21 Ultra offre systématiquement des images légèrement meilleures que le S21, ce serait donc le téléphone que nous choisirions si nous devions en choisir un et le budget nétait pas une considération.

Les Galaxy S21 et S21 + sont cependant confrontés à un autre défi, à savoir le Galaxy S20 FE. Ce téléphone na que quelques mois (lors du lancement du S21) et les performances de lappareil photo sont proches du Galaxy S21. Oui, le S21 propose de nouveaux modes et options que le S20 FE (et nous navons aucune idée si ces options logicielles comme Directors View arriveront sur lancien téléphone), et le S20 FE noffre pas de capture vidéo 8K. Mais à part cela, lexpérience Galaxy S20 FE est proche du S21 et cest beaucoup moins cher.

Écrit par Chris Hall.