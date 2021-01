Combien coûte le Galaxy S21? Prix sans carte SIM et dernières offres

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le Samsung Galaxy S21 est là. Il existe trois versions cette fois - tous les téléphones 5G. Le nouveau trio est le Samsung Galaxy S21 5G de 6,2 pouces, le S21 + 5G de 6,7 pouces et le S21 Ultra 5G de 6,8 pouces.

Et non, il ny a pas de variantes 4G du S21 - les combinés 5G sont désormais la norme, du moins pour les téléphones phares (et cela devient de plus en plus la norme dans le milieu de gamme également).

Pour les S21 et S21 plus, la RAM reste à 8 Go, avec des options de stockage de 128 ou 256 Go. LUltra dispose de 12 Go de RAM et de 128 Go de stockage, passant à 16 Go et 512 Go.

La gamme S21 est plus abordable quavant (environ 200 $ / 200 £), la tirant en dessous de la gamme Note. Tous seront en vente le 29 janvier, les précommandes commençant immédiatement.

128 Go - 799 $, 769 £, 849 €

256 Go - 849 $, 819 £

128 Go - 999 $, 949 £, 1049 €

256 Go - 1049 $, 999 £

128 Go - 1199 $, 1149 £, 1149 €

256 Go - 1 249 $, 1 199 £

512 Go - 1379 $, 1329 £

Nous le mettrons à jour lorsque nous aurons plus de détails, mais nous sommes sûrs que le Galaxy S21 sera disponible pour les trois principaux transporteurs américains.

Nous le mettrons à jour lorsque nous aurons plus de détails, mais nous sommes sûrs que le Galaxy S21 sera disponible sur les quatre principaux réseaux britanniques.

Écrit par Dan Grabham.