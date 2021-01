Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung a annoncé la série Galaxy 21, avec le S21 Ultra toujours en tête de liste en tant que produit phare premium pour 2021. Dans le même temps, Samsung rend tous ces appareils un peu plus abordables, ce qui fait légèrement baisser les prix.

Cela voit également des changements sur les S21 et S21 + qui peuvent sembler inhabituels pour Samsung. Le grand changement ici est que les Galaxy S21 et S21 + ont désormais des écrans Full HD +, plutôt que le Quad HD + que Samsung intègre depuis un certain temps.

Cela ne dérangera peut-être pas certains: Full HD + est de toute façon le paramètre par défaut sur les appareils Samsung et on peut se demander sil y a un réel avantage à une résolution plus élevée, en particulier sur le plus petit appareil, le S21 ordinaire, avec un écran de 6,2 pouces. Le S21 + obtiendra un écran de 6,7 pouces, à peine plus petit que lUltra, mais vous pourriez sans doute bénéficier dune résolution plus élevée dans certaines situations.

La bonne nouvelle est, cependant, que tous les modèles S21 ont un taux de rafraîchissement adaptatif sur leurs écrans, les S21 et S21 + capables de basculer entre 48 et 120 Hz en fonction du contenu de lécran, ce qui permettra déconomiser la batterie, tout en offrant un défilement plus fluide. autour des applications et des jeux pris en charge.

Mais en son cœur, le Samsung Galaxy S21 est un rafraîchissement phare. Samsung dit quil a une nouvelle puce 5 nm et quil sagit du Qualcomm Snapdragon 888 ou de l Exynos 2100 , selon lendroit où vous vivez. Ceci est commun à tous les appareils S21, mais la RAM reste à 8 Go, avec des options de stockage de 128 ou 256 Go, légèrement en dessous de lUltra.

La disposition de lappareil photo nest pas aussi complexe que lUltra, sen tenant à une solution similaire à 2020, avec une triple caméra composée dun appareil photo principal de 12 mégapixels, dun appareil photo ultra-large de 12 mégapixels et dun téléobjectif de 64 mégapixels, offrant également Capture vidéo 8K. Il existe un zoom spatial 30X, avec une nouvelle fonction de verrouillage du zoom utilisant lIA pour réduire le tremblement pour de meilleures images. La caméra frontale tient à 10 mégapixels, vous pouvez donc voir sur la fiche technique comment elle se situe sous lUltra en termes de caméra.

Cependant, les modèles S21 bénéficient tous de nouvelles fonctionnalités logicielles sur lappareil photo, de sorte que lexpérience sera globalement la même - qui comprendra plus doptions en mode Prise unique, une vue du réalisateur et une vue Vlogger, ainsi quune capture vidéo 4K 60fps de tous. des caméras. Ladoption de moins de caméras se manifestera probablement dans les performances globales du zoom par rapport à lUltra, mais nous ne nous attendons pas à une trop grande différence dans lexpérience globale des autres caméras.

Les fonctionnalités haut de gamme resteront en place, telles que létanchéité IP68 et lexpérience des haut-parleurs stéréo, mais le grand changement de conception - mis à part le nouveau boîtier de caméra intégré à lécran, sera le passage à un écran plat.

Depuis un certain nombre dannées, Samsung a poussé les bords incurvés de lécran comme signature. Désormais largement copié, Samsung revient à plat pour les S20 et S21 +. Cela peut rendre les téléphones moins haut de gamme quavant, mais certains apprécieront les avantages pratiques quil apporte - cest mieux pour les jeux, offrant un espace tactile plus fiable au bord de lécran.

Il y a une batterie de 4000mAh dans le S21, tandis que le S21 + reçoit une batterie de 4800mAh; le S21 + reçoit également UWB - ultra large bande - qui devrait fonctionner avec SmartThings Find et le nouveau SmartTag, ainsi que vous permettre dutiliser le S21 + comme clé de voiture numérique.

Certes, on a le sentiment que les S21 et S21 + continuent ce que le Samsung Galaxy S20 FE a commencé et cela les place dans une position intéressante. Le S20 FE a été largement salué pour offrir une expérience phare à un prix abordable; la question est de savoir si les gens opteront pour les nouveaux modèles Galaxy S21 ou attendront de voir sil y a un Galaxy S21 FE dans lavenir de Samsung qui leur permettra déconomiser de largent.

Le Samsung Galaxy S21 sera disponible à partir de 769 £ / 849 €, le S21 + sera disponible à partir de 949 £ / 1049 €. Les deux seront en vente le 29 janvier, avec des précommandes à partir du 14 janvier.

Écrit par Chris Hall.