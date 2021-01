Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Au CES de cette année, Samsung a confirmé les détails existants sur son fonctionnement avec AMD sur un GPU mobile personnalisé. Gardez à lesprit que lannée dernière, la société sest associée à AMD pour apporter les graphiques Radeon aux processeurs mobiles.

Maintenant, lors de lévénement Exynos On 2021 de Samsung pour lExynos 2100, Samsung a révélé plus dinformations sur ses plans de GPU personnalisés, confirmant aux masses quil travaille avec AMD pour produire un «GPU mobile de nouvelle génération» qui sera lancé «dans le prochain produit phare ".

Le Dr Inyup Kang, président de System LSI Business de Samsung, a fait la révélation au CES 2021, bien que Kang ait fourni quelques détails autrement. On ne sait pas ce que signifie le «prochain produit phare». Peut-être le nouveau Galaxy Note? Mais cela devrait également être interrompu cette année .

Alors, peut-être que le Galaxy Z Fold 3 obtiendra le GPU mobile AMD?

Comme je lai dit, Exynos2100 nest que le début. Il est presque certain que Samsung lancera cette année un nouveau processeur avec GPU AMD et pourra lutiliser pour le Galaxy Z Fold3. pic.twitter.com/J3GIRoBSBA - Univers de glace (@UniverseIce) 12 janvier 2021

Selon certaines rumeurs, lannée dernière, le chipset haut de gamme ne sera pas lancé avant 2022. (Lorsque le partenariat a été annoncé pour la première fois, Samsung a salué AMD comme un leader « dans le domaine des GPU». ) Nous devrons donc peut-être attendre le Galaxy S22. pour en savoir plus sur ce que ces entreprises ont fait ces derniers temps.

Quoi quil en soit, nous aimerions connaître tous les détails. La confirmation daujourdhui de Samsung suggère principalement que son travail avec AMD a été réussi, du moins jusquà présent, et que son prochain SoC phare après lExynos 2100 comportera certainement le nouveau GPU. Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure que nous en apprendrons plus.

Pour plus dannonces au CES 2021, consultez le résumé de Pocket-lint.

Écrit par Maggie Tillman.