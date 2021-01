Samsung Galaxy S21 Ultra officiel: plus de caméra, meilleur affichage, prise en charge du S Pen

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung a retiré les coques de son modèle phare pour 2021, le Samsung Galaxy S21 Ultra . Lancé aux côtés du Galaxy S21 et du Galaxy S21 +, il inaugure une série de nouvelles améliorations par rapport à la version 2020.

Le Samsung Galaxy S21 Ultra présente le nouveau design de Samsung. Ce nest pas un énorme changement dans lensemble et le changement majeur a été largement divulgué, ce nest donc pas une surprise: le cadre sagrandit pour sétendre sur la caméra à larrière. Plutôt que la caméra soit une île à larrière, elle est désormais mieux intégrée dans les bords de lappareil. Ce dos est le Gorilla Glass Victus, le verre Gorilla le plus résistant à ce jour.

Sur lUltra, lappareil photo se développe avec un nouveau capteur principal, un nouveau téléobjectif ainsi que de nouvelles compétences. Alors que lappareil photo principal fait toujours 108 mégapixels, il y a un nouveau capteur derrière, censé offrir de meilleures couleurs et une meilleure plage dynamique que la version précédente.

Alors que lultra grand angle persiste, loffre de téléobjectif a été repensée, adoptant une approche que nous avons vue de Huawei sur le P40 Pro + . Il existe désormais deux téléobjectifs de 10 mégapixels, lun offrant un zoom optique 3x et lautre offrant un zoom optique 10x.

Lobjectif est de fournir ce zoom spatial 100X, mais avec une plus grande compétence, car le téléphone peut utiliser le zoom 3x jusquà un grossissement 10x, puis passer à lautre objectif. Cela réduit la quantité de zoom numérique nécessaire dans lensemble et devrait améliorer les résultats une fois que vous avez dépassé le grossissement 10x.

Il existe également de nouveaux modes (qui ne sont pas propres à lUltra) qui incluent Single Take 2.0 en ajoutant des sections de surbrillance et de slowmo pour plus doptions. Il y a maintenant Directors View qui prévisualisera la photo de tous les objectifs afin que vous puissiez décider quoi faire, tandis que Vlogger View capturera à partir des caméras avant et arrière, afin que vous puissiez également avoir votre réaction dans la vidéo.

Les miniatures en direct vous permettront de changer dobjectif en vidéo sans saut, pour une transition en douceur, tandis que tous les objectifs vous permettront désormais de capturer des images 4K 60fps. La vidéo 8K est toujours prise en charge, avec loption supplémentaire de prendre une photo à partir dune vidéo 8K.

Lécran de lUltra est le plus grand et le plus performant de la famille S21. Il mesure 6,8 pouces de diagonale et est Dynamic AMOLED X2, avec la possibilité de basculer le taux de rafraîchissement entre 10 et 120 Hz en fonction du contenu que vous regardez. Il est également évalué à 1500 nits, ce qui en fait lécran le plus lumineux de Samsung à ce jour.

Lécran comprend également une couche de numérisation Wacom, prenant donc en charge lentrée S Pen, ce qui en fait un appareil plus polyvalent. Bien que le téléphone ne puisse pas accueillir le S Pen comme le fait traditionnellement le Galaxy Note, il y aura une gamme daccessoires comme des étuis qui le feront.

Il existe également la technologie UWB - ultra large bande - qui vous permettra dutiliser votre téléphone comme clé de voiture numérique, parmi dautres applications futures potentielles.

Le Samsung Galaxy S21 Ultra sera alimenté par le Qualcomm Snapdragon 888 ou l Exynos 2100 selon la région, Samsung revendiquant de gros gains de performances par rapport à la génération précédente pour son nouveau matériel. LUltra dispose de 12 Go de RAM et de 128 Go de stockage, passant à 16 Go et 512 Go.

Il y a une batterie de 5000 mAh, positionnant globalement le S21 Ultra dans la même position que le S20 Ultra à partir de 2020. Le Samsung Galaxy S21 Ultra coûtera à partir de 1149 £ au Royaume-Uni et sera disponible à partir du 29 janvier.

squirrel_widget_3816752

Écrit par Chris Hall.