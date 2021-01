La série Samsung Galaxy S21 révélée dans toute sa splendeur

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung devrait dévoiler la série Galaxy S21 lors de son événement Unpacked cette semaine le 14 janvier, mais plus nous nous rapprochons, plus les fuites sont importantes.

La dernière en date vient du fuiteur en série Evan Blass , alias @evleaks, avec son flux Twitter offrant des liens vers son compte Voice où il fournit des images haute résolution sans marque du Galaxy S21, S21 Plus et S21 Ultra dans toutes leurs variantes de couleurs attendues. En gros, il na absolument rien laissé à limagination en termes de design.

Les images prennent en charge les fuites précédentes des appareils, les trois combinés étant censés offrir une caméra centralisée à perforation en haut de lécran et un boîtier de caméra à larrière qui a une finition différente du reste du corps, senroulant autour dun bord des appareils. Ils suivent tous le même design.

Le Galaxy S21 et le S21 Plus ont tous deux une triple caméra arrière, tandis que le S21 Ultra est livré avec un objectif de caméra supplémentaire à larrière, ainsi quun autofocus laser. On pense que les tailles décran sont de 6,2 pouces pour le S21, de 6,7 pouces pour le S21 Plus et de 6,8 pouces pour le S21 Ultra.

Sur la base des rapports précédents, les trois appareils fonctionneront sur le chipset Qualcomm Snapdragon 888 , ou le prochain chipset Exynos qui doit être annoncé le 12 janvier, selon la région, et tous les trois devraient être des appareils 5G . Les Galaxy S21 et S21 Plus devraient être disponibles avec des options de stockage de 128 Go et 256 Go, tandis que le S21 Ultra devrait être disponible en 128 Go, 256 Go et 512 Go.

Vous pouvez tout lire sur les rumeurs entourant les Galaxy S21 et S21 Plus dans notre rubrique distincte . Nous avons également une fonctionnalité de résumé des rumeurs pour le Galaxy S21 Ultra .

Écrit par Britta O'Boyle.