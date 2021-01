Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Pour lancer 2021, un grand lancement de Samsung se profile: lévénement de lancement de la série Galaxy S21 est prévu le 14 janvier . Mais avant cette date, dautres informations sont apparues, cette fois spécifiques à la disposition des caméras de la série phare de téléphones. Alors à quoi pouvez-vous vous attendre?

Un article sur Voice révèle des infographies italiennes divulguées sur les S21, S21 Plus (ou S21 + comme on lappelle officiellement) et S21 Ultra. La première paire offre une configuration triple caméra arrière, la seconde une configuration quadruple. Les deux disposent dun seul trou central pour la caméra frontale. Voici un résumé de leurs plus grandes différences:

Triple caméras arrière: Principal: 12 mégapixels, ouverture f / 1,8 Grand angle: 12MP, f / 2.2 Téléobjectif: 64MP, f / 2.0

Caméra selfie perforée: 10 mégapixels, ouverture f / 2,2



Quatre caméras arrière: Principal: 108 mégapixels, ouverture f / 1,8, mise au point automatique laser Grand angle: 12MP, f / 2.2 Téléobjectif # 1: 10MP, f / 4.9 Téléobjectif # 2: 10MP, f / 2.4

Caméra selfie perforée: 40 mégapixels, ouverture f / 2,2



Commençons par lavant, où la seule différence est la résolution, les S21 et S21 + obtenant un appareil photo selfie de 10 mégapixels, lUltra en obtenant un 40 mégapixels - bien que nous nous attendions à ce que ce dernier utilise une technologie de traitement quatre en un pour la sortie Images 10MP de toute façon ( ou éventuellement 6,5MP comme le S20 Ultra ).

La plus grande histoire, peut-être, est que Samsung a supprimé la double caméra selfie en forme de pilule et sest coincé avec un seul trou de perforation - il ny a pas de caméra sous-écran ici, comme vous le trouverez dans, par exemple, le ZTE Axon 20 5G .

Le plus grand objectif pour la plupart sera, bien sûr, ces caméras arrière. Samsung a été parmi les leaders de la photographie dans les smartphones, la série S21 montrant, eh bien, une grande partie de cette expérience recyclée - sauf dans le S21 Ultra.

Pour commencer, regardons les Galaxy S21 et S21 +. Sur la base de ces spécifications, il semble offrir la même configuration que dans la gamme S20 de lannée dernière. Attendez-vous donc à un appareil principal 12MP avec stabilisation optique, un télé 64MP avec zoom optique 3x et le grand angle 12MP éprouvé.

Cest avec le Galaxy S21 Ultra que les choses diffèrent un peu plus. Il existe le même objectif principal de 108 MP que celui du S20 Ultra et du Note 20 Ultra . Le grand angle 12MP est le même dans tous les domaines. Mais les deux téléobjectifs sont entièrement nouveaux.

Les deux objectifs zoom du S21 Ultra sont de 10 mégapixels, donc une résolution plutôt basse, mais ce sont les valeurs douverture qui attirent notre attention. Les objectifs zoom longs qui sont physiquement petits ne peuvent pas avoir de grandes ouvertures (cest-à-dire de petites valeurs, telles que f / 2.0) car il ny a tout simplement pas despace physique. Par conséquent, nous soupçonnons que Samsung a ici une combinaison de zoom optique 3x et 5x - bien que compte tenu de louverture f / 4,9 du deuxième téléobjectif, cela penche vers le type de spécification à attendre sur une optique 10x.

Rien nest encore gravé dans la pierre, mais il semble que le S21 Ultra sera tout au sujet de grandes aspirations de zoom. Que ce soit 5x ou 10x, nous en saurons plus lors de lévénement du 14 janvier ...

Écrit par Mike Lowe.