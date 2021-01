Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung a confirmé la date de son prochain événement Galaxy Unpacked , où il devrait dévoiler ses téléphones phares 2021 dans la famille Samsung Galaxy S21 .

Lévénement devrait avoir lieu le 14 janvier, ce qui fera avancer lévénement denviron un mois par rapport aux années précédentes. La date corrobore avec des fuites antérieures qui ont suggéré que le lancement aurait lieu à cette date. Il commencera à 10h00 EST, 15h00 GMT.

Le slogan de Samsung pour lévénement semble être "Rendez votre vie quotidienne épique", tandis que les images teaser montrent un module de caméra rotatif obscurci. Le design correspond à ce que nous avons vu des fuites et des premiers rendus du téléphone.

Samsung est susceptible de se concentrer sur lappareil photo, comme cest devenu la tendance des lancements de smartphones. Alors que Samsung offre dexcellentes performances dappareil photo depuis un certain nombre dannées, son jeu premium sur le Galaxy S20 Ultra 2020 a suscité des critiques pour avoir chassé de gros chiffres sans offrir de grandes performances.

La société est également devenue plus sensible à linflation des prix, de nombreuses rumeurs suggérant que le Galaxy S21 verra les prix des combinés légèrement baisser, laissant un modèle haut de gamme en position phare, le S21 Ultra, mais rendant légèrement les Galaxy S21 et S21 + plus abordable en apportant des modifications de conception, comme un dos en plastique et un écran plat.

Le matériel qui alimentera de nombreux appareils - lExynos 2100 - devrait être annoncé le 12 janvier , tandis que les modèles américains et coréens devraient utiliser le Qualcomm Snapdragon 888, ce qui en fait lun des premiers appareils annoncés à être alimenté par le nouveau matériel.

Lobjectif de Samsung semble être de commercialiser les nouveaux appareils plus tôt dans lannée en 2021, beaucoup soupçonnant quun lancement de pare-chocs plus tard dans lannée se concentrera sur les téléphones pliables, avec de nouveaux modèles Z Fold et Z Flip attendus.

Écrit par Chris Hall.