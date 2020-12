Lévénement Samsung Galaxy Unpacked fuit, ouvrant la voie au lancement du S21

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les rumeurs disent depuis longtemps que Samsung frapperait tôt avec le lancement de ses nouveaux téléphones phares en 2021 - et maintenant, ces rumeurs ont du contenu grâce à une fuite sur Twitter.

Ishan Agarwal, qui a une solide réputation dans la recherche et la publication dinformations précoces, il existe désormais des preuves plus substantielles dun événement de lancement de Samsung le 14 janvier.

Invitation 2021 Galaxy déballée!



Le prochain Galaxy arrive le 14 janvier. La diffusion en direct commencera sur le site Web officiel de Samsung à 15 h 00 GMT / 20 h 30 IST



Excité pour la série # GalaxyS21 ? #GalaxyUnpacked # UNPACKED2021



Veuillez créditer et lier pour plus: https://t.co/DWl1WBWaDd pic.twitter.com/KJ0YlVVpdD - Ishan Agarwal (@ ishanagarwal24) 30 décembre 2020

La date du 14 janvier circule depuis un certain temps mais na pas encore été confirmée par Samsung. Il tombe à la fin du CES 2021 , qui sera un événement virtuel cette année et on pense que nous verrons les Samsung Galaxy S21, S21 + et S21 Ultra annoncés lors de lévénement.

Samsung a confirmé quil annoncerait le 12 janvier le nouveau matériel Exynos - considéré comme lExynos 2100 qui alimentera certaines versions des nouveaux combinés.

Ce qui est peut-être plus important, cest la confirmation du temps. Lévénement doit commencer à 15h00 GMT ou 10h00 EST. Nous attendons toujours la confirmation officielle de Samsung, mais avec la fuite des détails de lévénement, nous sommes sûrs que la machine de battage passera bientôt en action.

Écrit par Chris Hall.